Quiebre diplomático entre Perú y México se acentúa en APEC: esto opinan internacionalistas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue consultada sobre la presencia de una delegación mexicana en tierras peruanas con motivo del desarrollo del Foro APEC 2024, que se lleva a cabo en nuestro país. Al preguntarle si esta comisión enviada a Perú significaba un posible restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, la mandataria respondió que se trataba únicamente de una participación dentro del foro internacional, descartando así la posibilidad de una restitución inmediata de dichas relaciones.

Como se recuerda, las relaciones diplomáticas entre Perú y México se deterioraron tras los incidentes ocurridos durante la asunción al poder de Dina Boluarte. Luego de que los familiares del expresidente Pedro Castillo fueran asilados en el país norteamericano, el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), decidió romper relaciones con Perú, argumentando que el gobierno de Boluarte era un "usurpador".

Las declaraciones de Sheinbaum abren un espacio de debate en medio del reposicionamiento del Perú en el sistema internacional. En La República, decidimos contrastar las opiniones de distintos especialistas sobre este nuevo momento tenso en la relación diplomática entre Perú y México.

"No continuar con las relaciones de cooperación México-Perú impactaría en muchos factores multilaterales"

Para el abogado internacionalista Gerardo Gonzáles, director general del Programa de Estudios Internacionales "Justicia y Derechos Humanos" de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), existen indicios suficientes para creer en un posible restablecimiento de las relaciones entre Perú y México, a pesar de las diferencias políticas. "El meollo del asunto es que, con los acontecimientos relacionados con el expresidente Pedro Castillo y el entonces presidente mexicano, la tensión actual entre Perú y México se ha agudizado. No obstante, aunque el tema de continuar o no las relaciones diplomáticas es una cuestión de visiones políticas, han existido señales o gestos indirectos por parte de México que podrían apuntar a restablecer las relaciones mantenidas durante años", afirmó.

Gonzáles considera que, a pesar de las declaraciones de Sheinbaum, la presencia de representantes mexicanos en el Foro APEC 2024 es una señal positiva hacia una eventual 'reconciliación' diplomática. Además, destacó que esta participación podría estar motivada por intereses económicos de México: "(...) Durante el desarrollo actual de APEC, estuvo presente una delegación de funcionarios y empresarios de primer nivel representando a México. Esto representa gestos importantes hacia Perú que, desde un análisis diplomático, podrían significar un inicio o intento de restablecer las relaciones diplomáticas. Es claro que, en lo estratégico e internacional, el hecho de no continuar con las relaciones de cooperación México-Perú impactaría en muchos factores multilaterales como la economía, el comercio y la educación", concluyó.

"Mientras esté Dina Boluarte, este será el tono del gobierno mexicano"

Ramiro Escobar, internacionalista y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), consideró que las declaraciones de la mandataria mexicana son esperables, dado que siguen la línea marcada por su predecesor, Andrés Manuel López Obrador: "Creo que las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum son previsibles, ya que están en línea con lo que decía Andrés Manuel López Obrador, su mentor y predecesor en la presidencia. Además, como su mandato recién comienza, no creo que vaya a cambiar la lógica de la relación entre México y Perú en el corto plazo", indicó.

Sin embargo, Escobar señaló que existen diferencias notables entre Sheinbaum y López Obrador, lo cual podría influir en una eventual revisión de las relaciones diplomáticas: "(Claudia Sheinbaum) tiene un talante distinto al de López Obrador; es una persona más calmada y serena, y no tan confrontacional en sus declaraciones como solía ser AMLO. Sin embargo, la prudencia política sugiere que un mandatario no se distancie mucho de su predecesor. Probablemente, en unos meses, revise la relación con Perú. Tengo entendido que vendrá el excanciller Marcelo Ebrard, y, a pesar de lo dicho por la presidenta Sheinbaum, es posible que se inicien conversaciones para reducir tensiones".

PUEDES VER: Agustín Lozano y Geiner Alvarado buscan archivar cargos por organización criminal con el precedente Orellana

Escobar también destacó el papel crucial de Dina Boluarte en la decisión de México de mantener su postura hacia Perú. Según el internacionalista, mientras Boluarte siga en el poder, es probable que el gobierno mexicano mantenga su línea actual. No obstante, su eventual salida podría abrir la puerta a una nueva etapa en las relaciones entre ambos países: "Mientras Dina Boluarte esté en la presidencia, ese será el tono de las declaraciones del gobierno mexicano. Sin embargo, tengo la esperanza de que eso cambie, quizás cuando Boluarte ya no esté en el poder. México y Perú no pueden mantener esta posición indefinida; me parece perjudicial para ambos pueblos, para ambos gobiernos y, también, para el intercambio comercial", finalizó.