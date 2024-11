Alberto Otárola depositó dinero a Yaziré Pinedo en enero y febrero de 2024: revelan váuchers de transacciones

Durante la emisión de un programa de 'Beto a Saber', el conductor reveló un chat de WhatsApp entre un expolicía que trabajaba para Alberto Otárola y la que sería pareja del exministro de Defensa, Yaziré Pinedo. En la conversación se observa que Pinedo le pide que deposite con exigencia que le realice los depósitos acordados.

"Tú llamas diciendo que ya tienes el dinero que el señor Otárola ya te dio y toda la hue****, pero a las finales no haces nada. A mí me hacen quedar como una mentirosa delante de mi padrino. Sabes que a mí ya no me vuelvas a buscar, adiós", le dice Pinedo ante la ausencia del depósito.

Sin embargo, se puede leer que al día siguiente, el expolicía la llama para confirmarle los depósitos a la cuenta de Yaziré, con la finalidad de que no difunda el video comprometedor del exministro Otárola. En total, se registra en la conversación ocho depósitos que suman el monto de 7.700 soles.

Depósitos de Otárola hacia Yaziré Pinedo

Los depósitos registrados son del 8 de febrero (5 váuchers) y 17 de enero (3 váuchers) del presente año a la cuenta personal de Yaziré Pinedo. Para confirmar que la cuenta de depósito era verídica, el conductor de televisión Beto Ortíz muestra en vivo que le deposita un sol al número que aparece en el váucher de depósito, la cual le aparece como destinatario Yaziré Pinedo Vásquez.

Al respecto, Ortíz dijo: "Tenemos que la señorita (Yaziré Pinedo) consiguió 7.700 soles extorsionando al premier Otárola para no sacar su video sexual y el video al final salió. ¿Por qué? Porque Figueredo y Morgan Quero le dieron más que 7.700 soles".