Durante una entrevista en Punto Final, Elio Riera, abogado de Andrés Avelino Hurtado Grados, acusado de presunto lavado de activos y tráfico de influencias, declaró que su defendido maneja información que permitiría a la Fiscalía investigar a magistradas y fiscales, y precisó que esta será utilizada en su momento para ser analizada por el Poder Judicial. Asimismo, el abogado señaló que hubo acercamientos por parte de la Fiscalía para que Hurtado se acogiera a la confesión eficaz, indicando que dependerá de él decidir si opta por dicha medida.

“Si tiene información, por secreto profesional no puedo revelar detalles, pero tiene información que vincula a magistradas y fiscales, la cual podrá servir en su momento para que sea analizada por el Poder Judicial. (...) El señor Hurtado tiene información que puede ayudar a esclarecer otro tipo de hechos. (...) No puedo develar las estrategias procesales. Lo que sí puedo hacer es señalar que, si tiene información, él podrá darla en el momento que estime pertinente”, manifestó el abogado Riera.

“La colaboración eficaz no está cerrada; es una posibilidad latente, y él podrá acogerse en el momento que considere oportuno. Mi orientación es esperar la prisión preventiva, porque tenemos muchas posibilidades de ganarla. No considero viable acogernos a una colaboración eficaz con la información que tiene, pero que es información relevante para que la Fiscalía pueda investigar a determinados funcionarios, sí la tiene como tal.”, agregó.

Cabe resaltar que Andrés Hurtado ingresó hace un mes al penal de Lurigancho, donde cumple una prisión preventiva de 18 meses. Durante este tiempo, la Fiscalía habría presentado propuestas para que Hurtado Grados se acoja a la colaboración eficaz, con el fin de revelar casos de corrupción y conexiones dentro del sistema judicial.

Por otro lado, el letrado Riera sostuvo que se está definiendo la prisión preventiva y no considera que existan elementos para que se mantenga en prisión a ‘Chibolín’.

"Aceptar la colaboración eficaz, como yo le dije al señor Andrés Hurtado, implicaría que usted reconociera que le dieron 500 mil dólares. Perfecto, dígalo, pero ¿cómo lo probamos? Aunque tengamos la intención de hacerlo y de que él salga en libertad, (...) pongamos que lo diga, ¿cómo lo probamos si no ha sucedido? No se puede; materialmente, no se puede.", enfatizó Elio Riera.

Riera afirma que Chibolín dio "información relevante" sobre Elizabeth Peralta y María Vidal, pero no es colaborador eficaz

El abogado de Andrés Hurtado, Elio Riera, en una entrevista para RPP, reafirmó que su cliente, conocido como 'Chibolín', no es colaborador eficaz de la Fiscalía. No obstante, señaló que ha brindado información relevante que posee sobre Elizabeth Peralta y María Vidal, quienes fueron suspendidas de sus cargos debido a sus presuntos vínculos con Hurtado, así como sobre la exsuperintendente nacional de Migraciones, Roxana del Águila.

“En líneas generales, lo que puedo decir es que el señor Andrés Hurtado ha brindado la información relevante que tiene a su disposición con respecto a la doctora Peralta, la doctora Vidal y los vínculos que pretendieron atribuirle”, manifestó el letrado Elio Riera en el programa Nunca es tarde de RPP.

“Lo que ha hecho es colaborar con la justicia en el sentido de esclarecer los hechos por los cuales se le imputa a él en un tipo penal”, añadió.