El reconocido periodista Jaime Chincha nos brindó su opinión sobre el actual panorama del Gobierno de Dina Boluarte, las leyes arbitrarias de impunidad promovidas por el Congreso que favorecerían al crimen organizado y sobre su futuro dentro de las plataformas digitales.

Tras el éxito de la emisión de su primer programa 'Del hecho al Dicho' por LR+, Jaime Chincha se muestra emocionado mientras nos revela que se siente apasionado por continuar descubriendo este nuevo mundo de las plataformas web.

- Ayer mencionaste que Dina Boluarte estuvo sobrevolando las zonas en estado de emergencia en un helicóptero y que esta no era la forma de combatir la delincuencia. Muchos expertos han indicado que la mejor estrategia es invertir en inteligencia, ¿por qué crees que Dina no toma en cuenta estos consejos?

Lamentablemente, tenemos una presidenta que la presidencia le llegó de carambola, como 'te sacaste La Tinka'. La señora no tiene la más peregrina idea de lo que significa gobernar, nada, pero cero. Alguien le dice: 'tómate una foto', algo así como lo hizo Alán García o Belaúnde, pero la delincuencia se combate con inteligencia y patrullaje. La inteligencia la Policía la sabe, ellos saben quién es el choro, quién es el Tren de Aragua, pero falta decisión política, pero por desgracia estamos secuestrados por una gobernante que a su vez está secuestrada por haberse reunido con Cerrón, que Santiváñez le sabe todo el pleito.

-¿Por quiénes estarían secuestrados el Gobierno?

Primero tienes un Gobierno completamente inútil, sin ninguna política a largo plazo, matando el día a día como puede y también embelesado con el poder. Es gente que se ha encontrado con la fortuna al gobernar y yo sé que están atrapados en su ego, en esto de disfrutar las rieles del poder, tomarse un pisco sour, disfrutar de una vida fantástica y creen que les va a ir bien toda la vida. El gran problema del poder es que te hace creer que dura para siempre, pero el poder es efímero. Esta gente cuando caiga, ya lo vas a ver.

-Como pasó con Alejandro Toledo

Mira como terminó. Te acuerdas que él era Pacahcútec y mira como está ahora, con 20 años y 6 meses de prisión. Entonces el poder no es para siempre, si te dejas sublimar por el poder, perdiste.

-¿Consideras que Dina es el peor gobierno de toda la historia?

De toda la historia, creo que los hermanos Gutiérrez lo hubieran hecho mejor.

-¿Incluso peor que Pedro Castillo?

Incluso peor que Pedro Castillo. O sea, de lo que tú tienes como registro lo que fue Castillo julio 2021 hasta diciembre 2022 y lo colocas con el Gobierno de Boluarte está peor.

-¿Sobre la reunión de Dina con Vladimir Cerrón en Mikonos, crees que se llegó a reunir con él?

Yo creo que sí, porque Santiváñez lo dice en los audios, se le escapó el otro día al premier Adrianzén: 'Sí, si estuvo en Mikonos', por Twitter se corrigió, ya pues que no nos vea la cara.

-¿Por más que el vocero lo haya negado?

Pero el vocero pobrecito, pues. Lo ponen ahí a decir sonsera y media.

-Ollanta Humala se encuentra en juicio, consideras que ¿se convertirá en el segundo presidente con sentencia por LavaJato o logrará librarse?

Todos los presidentes que nos han gobernado desde el 2001 van a terminar o ya están terminando presos. Toledo, Alan García se fue a la eternidad, Ollanta es el que sigue, PPK ha tenido arresto domiciliario, ha estado preso en su casa, ha tenido una comparecencia, me parece. Vizcarra ya empezó el juicio. Estamos jodidos realmente con los gobernantes que hemos tenido. Y bueno Fujimori que estuvo preso y ya murió, pero todos los gobernantes han tenido un problema fiscal. Es una vergüenza nacional y además dice mucho de la incapacidad que tenemos para elegir gobernantes, creo que es una conclusión que no se ha hablado mucho. Tenemos una capacidad estructural para elegir gobernantes, mira todos presos o a punto de estarlos.

-Pero tampoco es que haya muchas opciones buenas entre cuáles elegir...

¿Quién sabe?, porque tenemos una sábana electoral que son entre 50 partidos o un poco más. De opciones tenemos de sobra, ya suficiente, demasiadas opciones.

-¿Faltaría tal vez un poco más de propaganda?, porque muchos de esos candidatos no son conocidos por los peruanos

Exacto, solamente los que son más populares, los que regalan más tapers, los que bailan, los que salen en los programas cómicos y así vamos a seguir jodiéndonos por el resto de nuestra existencia.

-¿Algún candidato que le enorgullezca de haberle dado su voto?

El único del que me siento orgulloso (de haber votado) ha sido Alberto Andrade para alcalde de Lima. Además, fue mi primer voto, acababa de cumplir la mayoría de edad.

-En una entrevista pasada entre usted con López Aliaga hizo que él dijera una frase que se hizo viral: "Quién no es proxeneta en el Perú que lance la primera piedra", ¿cómo cree que termine su mandato?

Él quiere ser presidente, es un señor que ha incursionado en la política por su megalomanía. Él tiene sus negocios, que todos ya sabemos cuáles son y creo que no somos una potencia mundial. Lima no es una potencial mundial, es más Lima da pena con su gestión y ahí te das cuenta tú de la poca planificación que tiene la ciudad porque el tráfico que se vive hoy en Lima tiene que ver con lo de la Vía Expresa que no lo entiendo muy bien, más el alcalde de Miraflores que ha cerrado parcialmente la Av. Armendáriz. Eso a nivel de Lima Centro ha hecho un colapso y lo han hecho dos alcaldes de Renovación Popular.

Jaime Chincha opina sobre el Congreso

-¿Qué opina del Congreso?

Son organizaciones criminales, mafias. La ley del crimen organizado (N. °32108) es una barbaridad. El Congreso le ha dado una mano de hierro a las organizaciones criminales.

-¿Y sobre las leyes arbitrarias que buscan la impunidad para ellos mismos?

Por eso decía que hay que saber votar. Desafortunadamente, el país eligió a esos bárbaros que hoy por hoy tienen líderes que están siendo investigados por lavados de activos y otros delitos, entre ellos organizaciones criminales porque hay varios partidos que de acuerdo a investigaciones fiscales son organizaciones criminales. Entonces, ellos han querido limpiarse de este delito y han terminado ayudando a los extorsionadores, a los sicarios. Vivimos en la jungla. Ellos se dan cuenta, pero les importa un rábano.

-¿Por más que algunos de ellos han denunciado que están siendo extorsionados?

Son los menos, pero los que han cocinado todas estas leyes lo han hecho para limpiar a sus líderes y limpiarse ellos mismos del delito de organización criminal. Eso es lo más grave.

Jaime Chincha y su nueva etapa en el streaming

-¿Cómo siente esta nueva etapa de cambio de la pantalla chica al streaming?

Es todo un descubrimiento porque es la voz de estos tiempos. Es tiempo de streaming, de Instagram, de TikTok, Facebook es como la red más añeja. Es el salto que inevitablemente iba a dar tarde o temprano y se dio de la forma en la que se dio y me parece alucinante. Estoy descubriendo este mundo y es el mundo que nos va a acompañar por mucho tiempo.

-¿Qué diferencias le ve con la televisión?

Los periodistas vamos a sobrevivir, yo creo, produciendo contenidos, salgo donde salga, sea en la web, impreso, streaming, a través de una gráfica, PDF, no importa, lo que importa es sobrevivir haciendo periodismo y haciendo contenido.

-La plataforma que más le ha gustado de todas las que ha probado

TikTok me ha sorprendido. El scrolling te pega bastante. Me gusta TikTok, me gusta Instagram y bueno YouTube que hoy por hoy es el gran canal de televisión.

-Con su nuevo segmento de LR+ 'Del Hecho al Dicho', ¿qué nos espera en sus próximos programas?

Hacer contenido, hacer entrevistas, expresarse, opinar libremente que es lo que te permite esta plataforma y hacer lo que uno ha podido aprender, modestamente en los últimos 25 años, hacer periodismo libre.