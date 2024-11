El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, confirmó que ya se le dio permiso al exchofer del vehículo presidencial, conocido como 'El Cofre', Félix Montalvo, para declarar ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República. Montalvo deberá brindar detalles sobre lo ocurrido el pasado 24 de febrero en el traslado la jefa de Estado, Dina Boluarte, al sur de Lima, en Asia, donde un mes antes se realizó un operativo para capturar al prófugo de la justicia Vladimir Cerrón, en el condominio de Mikonos.

"Ya ha sido autorizada su participación (de Félix Montalvo) aquí (en la Comisión de Fiscalización). El señor abogado ha solicitado la autorización, se le ha concedido la autorización, ya si no viene es una cuestión personal", expresó.

Cabe resaltar que, la comisión presidida por el congresista Juan Burgos, citó para hoy al suboficial de la PNP en la sala Gustavo Mohme Llona para que se puedan esclarecer los hechos relacionados con el traslado de la presidenta Boluarte. Su abogado, Jesús Poma Zamudio, envió el pasado domingo 3 de noviembre un documento solicitando autorización a la Policía Nacional del Perú para que su defendido pueda declarar. La autorización fue aceptada.

PUEDES VER:Henry Shimabukuro asegura que Dina Boluarte estuvo en urbanización Rosario de Asia y no en Mikonos

Víctor Zanabria confirmó que se realizaron operativos de captura contra Vladimir Cerrón en Huancayo

En respuesta a las preguntas de los periodistas luego de participar en la Comisión de Fiscalización, Víctor Zanabria reveló que la semana pasada se realizaron siete operativos para capturar al prófugo de la justicia Vladimir Cerrón, quien fue condenado a 3 años 6 meses de prisión por el caso Aeródromo Wanka. Sin embargo, todos los allanamientos realizados en Huancayo, Chupaca, no tuvieron éxito.

"Les informó que la semana pasada hicimos un operativo muy grande contra Vladimir Cerrón, sin embargo, no ha sido capturado. Se ha dado el golpe en siete casas de Huancayo, Chupaca, y otras localidades, en las cuales se ha estado muy cerca de la captura de esta persona. Lamentamos que no haya salido a información del público y creo que, ya con las propias declaraciones que ha hecho el señor Cerrón, se ha evidenciado lo tan cerca que estamos", declaró.

Contradicciones del premier Gustavo Adrianzén y vocero presidencial en el caso 'El Cofre'

El último martes 29 de octubre, el vocero presidencial Fredy Hinojosa brindó una conferencia de prensa para dar detalles sobre la gestión de Dina Boluarte Zegarra, donde respondió si la jefa de Estado estuvo o no en el condominio de Mikonos, lugar donde semanas se realizó un operativo para capturar al prófugo Vladimir Cerrón.

"La presidenta de la República (Dina Boluarte), el día que es materia de estas informaciones, estuvo en las jurisdicciones del sur de Lima, nunca se dijo que estuvo en esta residencia Mikonos", declaró.

Sin embargo, un día después, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, mencionó que Boluarte Zegarra sí estuvo en la Urbanización de Mikonos, en Asia.

"Lo que yo sé es que la señora presidenta (Dina Boluarte) estuvo en la Urbanización Mikonos. No le puedo decir ni de dónde vino, ni a qué hora llegó, ni a qué hora se fue ni con quién se entrevistó porque forma parte de la reserva que debemos de tener porque se trata de la presidenta de la República", reveló.

Horas más tarde, en su cuenta oficial de X, Adrianzén dijo que lo ocurrido en febrero con respecto a Dina Boluarte fue cuando él no todavía no era el titular de la PCM y resaltó que ya no volverá a declarar con respecto al caso 'El Cofre'.

"Los hechos ocurridos en febrero con relación al uso del cofre y destino de este, se produjeron antes que asumiera la PCM y NO me volveré a pronunciar sobre ellos, pido disculpas x la confusión incurrida. Este es un asunto administrativo que debe ser atendido solo x dichas instancias", publicó.