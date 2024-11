Comisión de Fiscalización cita nuevamente al chofer del Cofre para el 4 de noviembre: busca aclarar contradicciones

Debido a las recientes contradicciones sobre la estadía de la presidenta Dina Boluarte en el condominio Mikonos, en el sur de Lima, originado por su vocero presidencial, Fredy Hinojosa y el primer ministro, Gustavo Adrianzén, quienes brindaron informaciones opuestas, se ha creado más polémica sobre el verdadero motivo por el que la mandataria se dirigió al lugar donde semanas antes se realizó un operativo para capturar al prófugo Vladimir Cerrón.

En esa línea, es que la Comisión de Fiscalización del Congreso, liderada por el parlamentario Juan Burgos ha decidido citar nuevamente al chofer del Cofre presidencial, Félix Montalvo para el día lunes 4 de noviembre a las 9 de la mañana en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre del Parlamento. Montalvo Guevara deberá brindar detalles sobre las investigaciones que vinculan a Boluarte sobre un presunto encubrimiento en la fuga del líder de Perú Libre.

¿Por qué ha sido citado Félix Montalvo por la Comisión de Fiscalización?

Mediante un documento, el presidente de la comisión, Juan Burgos, precisó que se ha invitado al suboficial PNP a la sala Gustavo Mohme Llona para que esclarezca los hechos relacionados con el uso del auto presidencial.

“Su presencia es de suma importancia para el esclarecimiento de los hechos y contribuirá al ejercicio de las funciones de fiscalización del Congreso”, se lee en el comunicado enviado a Montalvo Guevara.

Contradicciones en el Ejecutivo

La última semana se reveló información contradictoria respecto a la presencia de Dina Boluarte en el condominio Mikonos durante el 24 y 25 de febrero del presente año. De acuerdo con el vocero presidencial, Fredy Hinojosa, la mandataria nunca confirmó que haya estado en dicha urbanización y solo precisó que estuvo en el sur de Lima.

Horas más tarde, el primer ministro Gustavo Adrianzén indicó que según lo que él sabía, la mandataria sí estuvo en Mikonos y que si el propietario del condominio no la vio entrar, fue por motivos de seguridad y "porque no iba a pasar a saludarla". Sin embargo, al día siguiente, Adrianzén sacó un tweet pidiendo disculpas y retractándose de sus declaraciones, indicando que en febrero él aún no formaba parte del gabinete, por lo que no tiene información correcta al respecto.