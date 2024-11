Vladimir Cerrón se burla del Gobierno y ofrece entrevista

El Gobierno de Dina Boluarte aún no lo detiene y el líder prófugo de Perú Libre, Vladimir Cerrón, se siente tan seguro y empoderado que hasta brinda declaraciones a medios de comunicación.

En una entrevista ofrecida por escrito a ‘Cuarto poder’, Vladimir Cerrón dice que la presidenta “es la expresión material y espiritual de la traición, del oportunismo, del egocentrismo”, e incluso calcula cuándo sería vacada.

“No tendrá la oportunidad de dirigirse una vez más al país el 28 de julio de 2025, su salida está prevista entre abril y julio del próximo año. Si es inteligente, debe preparar su sucesión en el poder”, manifestó.

Existe un trasfondo que explicaría por qué Cerrón menciona esos meses.

En abril vence el plazo para que Dina Boluarte convoque al proceso electoral con miras a los comicios generales del 2026 y en julio comienza su último año de gobierno. La Constitución no le permite disolver el Congreso 12 meses antes que deje Palacio.

El líder perulibrista ha dado cuenta de sus cálculos en medio de los giros de un sector de la derecha que antes apoyaba la continuidad de Boluarte y que ahora considera que la vacancia es inevitable.

Sobre el Cofre

Cerrón, además, rechaza la versión sobre un presunto encuentro con Boluarte en el condominio Mikonos, en Asia, en febrero de este año.

“Es falso. No me preocupa que especulen, pero sí me preocupa el hermetismo de la señora, quien no ha dado detalles convincentes de la razón de su estadía en el mencionado condominio, lo que infiere que ahí se realizó una actividad mucho más peligrosa”, refirió.

“La hipótesis de haberme visitado, encubierto o trasladado es solo una cortina de humo”, afirmó el líder de Perú Libre que lleva más de un año prófugo.

Cerrón también criticó el papel del ministro del Interior, Juan José Santiváñez. “Él no ha aprendido que las cosas en política no se hacen como uno quiere, sino como las condiciones objetivas las permiten. Lo que lo personifica como un perfecto incapaz, un iluso, un subjetivo, un figureti”, manifestó.

Y añadió que el ministro aprovechó la desesperación de la mandataria. “Le ofreció a Boluarte desactivar la Diviac, unidad de la policía política, a cambio del puesto. Una vez designado este señor y cumplido el ofrecimiento, empezó su carrera política propia y desde entonces su agenda está orientada a la pantalla televisiva, pero al pobre le ha salido todo al revés”, señala.

El poder de Cerrón

El ex defensor del Pueblo Walter Albán sostuvo que el líder de Perú Libre está protegido por una alianza política.

“De ahí se entiende que sea inubicable y creo que ahora con mayor razón que antes, la cuestión del Cofre tiene que ser esclarecida. Solo queda exigirlo y presionar para que eso se haga realidad”, insistió.

El exministro del Interior Rubén Vargas comentó que el líder cerronista se siente con la seguridad de que con este Gobierno no será detenido.

“Sin duda que el mensaje principal es que se siente todopoderoso y se siente por supuesto retando al sistema, a las instituciones, poniendo en ridículo a los operadores de la administración de justicia”, lamentó.

Para Vargas, la única razón por la que Cerrón tiene esa actitud es porque está seguro de que cuenta con la protección de este Gobierno.

“Creo que no le podemos exigir nada a este Gobierno y sus aliados porque son ellos los que protegen a Cerrón”, enfatizó.

Mientras que Albán recuerda que en medio de este escándalo hay un ataque constante del Congreso contra el sistema de justicia.

Y cabe precisar que Perú Libre forma parte de la coalición parlamentaria que ha impulsado una ola de maniobras para someter a la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

No es la primera entrevista

El viernes 25 de octubre el diario El Dato de Lambayeque publicó una entrevista al líder prófugo de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien aseguró que los líderes de otras agrupaciones están a la espera de cómo se resuelva su caso.

“Ningún político que quiera el cambio estructural del país podría estar tranquilo, sabiendo que en cualquier momento irán por ellos. Si hacemos un mapeo de los políticos de izquierda, nos vamos a dar con la sorpresa de que muchos están en similares circunstancias”, aseguró.

En la entrevista, Cerrón reconoce que tiene una ventaja: el partido. “Sin esta organización, sería difícil enfrentar esta situación”, dijo.