César Hildebrandt sobre protesta contra Dina Boluarte en Chosica: “No solo es rechazo, es repudio”

La jefa de Estado fue rechazada nuevamente por la ciudadanía. Tras salir de la inauguración de un colegio Bicentenario en Chosica, decenas de ciudadanos le arrojaron huevos y gritaron pifias contra ella y la comitiva que la acompañaba. Al respecto, el periodista César Hildebrant brindó una serie de "consejos" a la jefa de Estado para evitar situaciones similares en un futuro.

"Dina Boluarte, la presidenta, se fue a Chosica y fue abucheada y sonoramente vejada y repudiada. Yo no sé quiénes son los consejeros políticos y mediáticos de la señora... por qué le dicen que se vaya a provocar a la gente. Señora presidenta, no salga, no se exhiba, no provoque. A usted la repudia la gran mayoría. No es rechazo solamente, es repudio", manifestó Hildebrandt.

Asimismo, explicó las "razones" por las cuales la jefa de Estado es "repudiada" por la gran mayoría de la población. "Usted encarna el fracaso insolente. No es el fracaso de la persona que se esforzó y no pudo... la persona que puso todo su empeño y elaboró un programa y, en fin, las circunstancias no se dieron y vino el telón del fracaso. No. El repudio es porque usted no hace nada, es por la sinvergüencería de un gobierno que está en la hamaca esperando la ley del hampa del Congreso para reubicarla y vivir en la inercia hasta el 2026, fecha en la que será sometida a los juicios que la esperan", anotó.

Por esta razón, el líder de opinión pidió a Boluarte no "ensuciar" la Presidencia "provocando" a las personas al presentarse en actos públicos. "No sea usted boba. No exponga la investidura. No ensucie más la presidencia. Quédese en Palacio, finja que tiene consejos de ministros, finja que toma decisiones, pero no exponga a la Presidencia a una mancha más", resaltó.

Hildebrandt mostró su rechazo a Dina Boluarte. Foto: composiciónLR/difusión

Así fue la protesta contra Boluarte en Chosica

Los manifestantes esperaron a la jefa de Estado en los exteriores de la Escuela Bicentenario I. E. 1267, donde brindaba un discurso. A su salida, los manifestantes arrojaron huevos al vehículo presidencial y a la comitiva que lo acompañaba.

"Ahí viene, ahí viene la m*****. Fuera, asesina. ¿El huevo dónde está? Fuera, asesina. Huevos, ahí. Fuera, fuera. Se va la asesina", se escucha en un video grabado por una de las manifestantes y difundido por el usuario Mireya CH en X.

Provistos de huevos y pancartas con mensajes de rechazo a Boluarte, los ciudadanos cercaron la pista por la que pasaría la mandataria. Una vez que empezaron a transitar los vehículos del Ejecutivo, una de las manifestantes empezó a arrojar huevos a la comitiva que acompañaba a la presidenta.

Dina Boluarte responde críticas contra su Gobierno

La presidenta Dina Boluarte participó en una actividad de las Fuerzas Armadas y aprovechó en referirse a quienes critican su Gobierno.

"Esta presidenta no se rinde, nuestro Gobierno tampoco. Continuamos, así no les guste a algunos que incluso se atreven a ponernos fecha de caducidad. A ellos y a todos nuestros compatriotas les decimos: aquí estamos, unidos, firmes y fuertes por un Perú que no se detiene, sino que avanza hacia el desarrollo”, dijo la mandataria.