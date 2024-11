Keiko Fujimori, lideresa y fundadora de Fuerza Popular, declaró el último martes 22 de octubre, desde España, que aún no ha decidido si postulará o no a las elecciones presidenciales 2026 en el Perú. En ese sentido, indicó que hablaría con su familia y con sus hijas para decidir si participará de los comicios electorales por 4 vez consecutiva.

"Yo todavía no he tomado esa decisión (de postular a las elecciones presidenciales 2026), es algo que voy a tener que conversar con mi familia, con mis hijas", declaró.

Luego del fallecimiento de su padre Alberto Fujimori, la lideresa brindó una entrevista para un medio internacional, recordando que "no está dentro de sus prioridades el postular a las elecciones 2026", dejando en claro que se viene reuniendo con partidos políticos para llegar a una decisión. Fujimori, quien viene siendo investigada por el presunto delito de lavado de activos por los millonarios aportes ilegales que habría recibido en sus campañas 2011 y 2016, calificó de singular el panorama político que se vive en el país por el alto número de inscripciones en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

"El panorama político en el Perú es un escenario singular nunca antes visto. Históricamente, hemos tenido entre 8 a 12 partidos políticos, sin embargo, las normas fueron cambiadas 5 años atrás y, en estos momentos, tenemos 35 partidos vigentes y, posiblemente, enfrentemos la próxima elección con 45 partidos políticos", señaló.

Cabe recordar, que Keiko Fujimori ha perdido las 3 últimas elecciones presidenciales: en 2021, fue derrotada en, segunda vuelta, por Pedro Castillo Terrones. En 2016, también en segunda vuelta, por Pedro Pablo Kuczynski. Y en 2011, de igual manera en segunda vuelta, por Ollanta Humala Tasso.

Keiko Fujimori habló sobre sentencia contra Alejandro Toledo

En la misma entrevista para TeleMadrid, Keiko Fujimori Higuchi se refirió a la condena de 20 años y 6 meses contra el expresidente Alejandro Toledo por los delitos colusión y lavado de activos por el caso Lava Jato. Además, de ello resaltó que Toledo Manrique siempre se caracterizó por ser un "antifujimorista".

"En estos momentos, yo dejo la división política, no voy hacer leña del árbol caído. Pero creo que es una decisión, que a lo largo de los últimos años y por las noticias que se venían revelando, es algo que se veía venir. No voy hacer ninguna opinión adicional para que no se malinterprete, no le deseo el mal a nadie, se trate de quien se trate", comentó.