Ministro Morgan Quero sobre cirugías de Dina Boluarte: "Su aspecto facial no ha cambiado"

El ministro de Educación, Morgan Quero, se pronunció sobre la apariencia de la presidenta Dina Boluarte, tras ser cuestionada por posibles cirugías faciales. El integrante del Consejo de Ministros, no dudó en asegurar que el aspecto “facial” de la mandataria no ha cambiado.

“Es absolutamente irrelevante; es decir, su aspecto facial no ha cambiado, la presidenta sigue siendo la misma, pero la forma en que se insiste y se socava la imagen presidencial va más allá de la persona en sí misma", dijo el ministro Morgan Quero en declaraciones para RPP.

En esa crítica, el ministro de Educación mencionó que, desde su opinión, se busca “demoler la figura presidencial”, ya que, según él, sobre la presidenta hay investigaciones poco “serias”, en relación a los casos Cofre y Rolex.

"Si acaso hay investigaciones es por temas muy poco serios. Yo no lo veo serio (caso Rolex), no creo que sea algo realmente relevante en comparación con otros casos que hay en la política nacional. El tema del 'cofre', o si fue al sur de Lima, ese es una especie de leyenda urbana. Desde hace años se ha buscado demoler la figura presidencial", sostuvo.

Pese a que la presidenta Dina Boluarte minimizó el paro realizado por los transportistas ante el incremento de la inseguridad y dijo que era de informales además de compararlo con las protestas de diciembre 2022, para el ministro Quero el Gobierno sí escucha a la población.

"Siempre estamos atentos para escuchar distintas formas de expresión de la población. Era una marcha pacífica en la cual, si había algunos violentos que querían intervenir, pues no pudieron hacerlo y eso es importante que lo destaquemos. Fue una movilización que expresó también esa sensibilidad, ese sentir, ese dolor de muchas familias que se han visto afectadas por la delincuencia", indicó.

Dina Boluarte junto al ministro Morgan Quero en una actividad oficial del Goboierno.

Dina Boluarte ataca a la prensa

El último martes 22 de octubre, la presidenta Dina Boluarte reapareció ante los medios de comunicación a horas de que los transportistas realicen un paro por el incremento de inseguridad del país. La jefa de Estado se mostró prepotente con la prensa ante los cuestionamientos por el presunto blindaje al prófugo Vladimir Cerrón y por la protección que ejerce al ministro del Interior, Juan Santiváñez.

Sobre Vladimir Cerrón, la mandataria dijo que no cubre a un prófugo de la justicia. "Le quiero decir a la población peruana, la única persona que usa el cofre, los 5 asignados, no de ahorita, de siempre, es la presidenta de la República, y la presidenta no va a encubrir a un prófugo de la justicia", excusó Boluarte.

Mientras que por la situación del ministro del Interior dijo que "hay que darle tiempo", pese a que la inseguridad sigue creciendo en país.

"En el caso particular del ministro del Interior (Juan Santiváñez) asumir un ministerio no es un trabajo administrativo, es más complejo y hay que darle el tiempo a los ministros y a los funcionarios para que puedan mostrar resultados. Las cifras hablan por cuenta propia de cuántos capturados, de cuántas bandas desarticuladas, tenemos que darle la oportunidad a que den mayores resultados. El cambio genera desestabilización de la gestión pública, los que conocen de gestión pública saben de lo que estoy hablando", sentenció Dina Boluarte.