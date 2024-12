Eduardo Salhuana anuncia que no renunciará al cargo ante denuncias por red de prostitución en el Congreso

El presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, informó a la prensa que la Comisión Permanente sesionará el 27 de diciembre para evaluar si se le otorgarán las facultades a la Comisión de Fiscalización para investigar la presunta red de prostitución en el Parlamento, tras la muerte de una joven abogada a manos de sicarios que le dispararon en el brazo y cabeza y que habría sido ordenada por Jorge Luis Torres Saravia, trabajador de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, debido a la información que tenía la abogada sobre la red ilegal, según el programa 'Beto a saber'.

"En el Congreso, no hay ningún búnker, ni acá ni en ninguno de los edificios. Todos los sitios son públicos, todos los sitios son conocidos y todos están al servicio de los parlamentarios (...) hay unos ambientes que se hicieron en la época, me parece del 2002 al 2004, en la presidencia del congresista Carlos Ferrero Costa. En ese tiempo hicieron ampliaciones para la atención directa del presidente y la mesa directiva, lo que hay es un comedor, un pequeño kitchenette, donde el presidente puede comer con sus invitados para tener cierta privacidad, pero más allá no hay", sostuvo Salhuana.

Asimismo, Salhuana, dijo que no renunciará al cargo y que se llegará al fondo del asunto mediante las investigaciones correspondientes. Cabe recordar que Mirtha Vásquez, ocupó ese mismo despacho entre los años 2020 y 2021 y manifestó a RPP que existía un espacio pequeño, privado y con cama de masajes.

"Yo cuando llego a la Presidencia del Congreso una cosa que me sorprende -y que yo no solamente lo dije en este reportaje, sino que yo creo que lo conversé con algunos periodistas más, es que en el Parlamento existan estos espacios cuasi secretos. Este no es ni siquiera una habitación, es un pequeño apartamento que está equipado con sala, comedor, cocina. Tiene una habitación donde yo encontré una cama de masajes, que es una cama pequeña, pero me dicen que, anteriormente, había una cama, etc.", comentó la expresidenta del Consejo de Ministros.

Congreso formó una Comisión Ad Hoc para investigar presunta red de prostitución

El viernes, el Congreso anunció la creación de una Comisión Ad Hoc para investigar a Jorge Luis Torres Saravia, presunto líder de una red de prostitución que operaba dentro de las instalaciones del Congreso de la República, estará conformada por Patricia Durán, especialista del departamento de comisiones; Flor de María Carrillo, brinda asesoría y apoyo en la Unidad Funcional de Integridad Institucional del Servicio Parlamentario y Natalia Escudero, profesional de la Dirección General Parlamentaria.

Torres ya fue destituido de su cargo como jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento, por estar relacionado a este caso, según lo revelado por 'Beto a saber'.