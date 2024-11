Los congresistas de la bancada de Perú Libre, el 22 de octubre, plantearon el proyecto de ley 9282/2024-CR, titulado "Ley que precisa el régimen de las dietas de regidores municipales". Según el proyecto, su objetivo sería aumentar el régimen económico que perciben los regidores municipales al 30% de la remuneración mensual de un alcalde, las cuales serían pagadas por asistencia efectiva a las sesiones. Esta iniciativa fue presentada por la congresista María Elizabeth Taipe Coronado, con la coautoría de Flavio Cruz Mamani, María Antonieta Agüero Gutiérrez, Waldemar José Cerrón Rojas, Isaac Mita Alanoca y Kelly Roxana Portalatino Ávalos.

"Los regidores desempeñan su cargo a tiempo parcial y tienen derecho a dietas fijadas por acuerdo del concejo municipal dentro del primer trimestre de cada año fiscal. El acuerdo que las fija será publicado obligatoriamente bajo responsabilidad. El monto de las dietas que corresponde percibir a los regidores debe de representar el treinta (30) por ciento de la remuneración mensual percibida por el alcalde. Las dietas se pagan por asistencia efectiva a las sesiones. ", se lee en proyecto de ley promovido por congresistas de la bancada de Perú Libre.

Cabe precisar que los regidores no reciben un sueldo como tal; la dieta es un concepto que se les asigna por asistir a una Sesión de Consejo convocada por el alcalde. Es decir, si hay una o dos sesiones al mes, recibirán dos ingresos, correspondientes al 30% del salario del alcalde, por asistir a esas reuniones. Se recuerda que los regidores trabajan a tiempo parcial, a diferencia de los alcaldes, quienes tienen un trabajo a tiempo completo. Por lo tanto, el establecimiento de los ingresos por dietas para los regidores se decide en el primer trimestre del año. Según la iniciativa legislativa, intentarían garantizar que se mantenga la planificación de otorgar las dietas a los regidores en ese primer trimestre, estableciendo el monto correspondiente y asegurando que sea efectivamente el 30% del salario del alcalde.

La República se contactó con el politólogo Alejandro Mejía, profesor de Ciencia Política en la UNMSM, para obtener su visión sobre el propósito y el impacto de este proyecto de ley. "Esta nueva ley lo que hace es precisar una actualización del monto remunerativo correspondiente a las dietas que reciben los regidores. Lo que no se ha hecho es cumplir con una normativa publicada hace unos años, donde hubo un incremento en la escala salarial de los alcaldes, la cual no se ha actualizado para la presente gestión. Es decir, hace aproximadamente cinco años los alcaldes tuvieron un aumento de salarios, pero muchos regidores a nivel nacional aún siguen recibiendo una dieta basada en los sueldos antiguos de los alcaldes, sin reflejar los incrementos que han ocurrido en este último periodo.", sostuvo.

"Lo que sucede es que hay algunos municipios que sí se han adecuado a esta nueva actualización, no del 20% de las dietas correspondiente al salario del alcalde, o sea, un tercio. El salario del alcalde debe corresponder como dieta para el regidor, pero hay muchos municipios que no han actualizado eso. Entonces, lo que está haciendo esta ley, al fin y al cabo, es que se cumpla efectivamente la norma de establecer ese 30% como concepto de dieta para cada regidor, correspondiente a la escala actual del salario que recibe el alcalde. Lo que está haciendo es que todos los municipios ahora cumplan, porque, según se precisa, muchos de ellos no han establecido esta nueva actualización de lo que es la ley.", agregó.

Es importante mencionar que Perú Libre ha propuesto anteriormente proyectos de ley que han sido cuestionables, entre los cuales se destaca el del congresista José María Balcázar y su propuesta legislativa, que debilitaría las capacidades de un juez antes de inaplicar una norma inconstitucional. Dicha ley busca modificar el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre control difuso.

Perú Libre pretende someter decisiones de jueces: proponen que leyes pasen primero por el Tribunal Constitucional

El legislador de Perú Libre, José María Balcazar, presento un proyecto de ley que busca someter las decisiones judiciales al Tribunal Constitucional (TC) antes de aplicar el control difuso. Esto implicaría que, antes de que un juez declare una ley inconstitucional, se deba presentar una demanda ante el TC para que sus magistrados determinen su constitucionalidad. El constitucionalista César Delgado Guembes señaló que, aunque el proyecto no es abiertamente inconstitucional, debilitaría la autonomía del Poder Judicial en su función de control difuso sobre la legislación nacional.

"Lo hace al limitar la capacidad del juez que, antes de inaplicar la norma inconstitucional, supedita y suspende la atribución que le corresponde, según la Constitución, a la consulta que debe realizar ante la Sala Constitucional de la Corte Superior. Y lo hace, además, al distinguir el control difuso entre normas legales, en general, y las normas legales aprobadas por el Congreso de la República. Esta última atribución sí puede incurrir en una modalidad de inconstitucionalidad, porque, según la Constitución, no hay diferencia entre las normas de la misma jerarquía, fuerza y rango legal. Las leyes aprobadas por el Congreso no tienen jerarquía, rango, ni fuerza, superior a toda otra norma legal", señaló Delgado Guembes.

Asimismo, destacó que la capacidad de los jueces para inaplicar cualquier norma legal que contradiga la Constitución es uniforme, sin distinciones constitucionales. Además, subrayó que la Constitución no otorga al Tribunal Constitucional facultades consultivas, ni lo reconoce como un órgano de control orgánico del Poder Judicial.