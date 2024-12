Adria Arjona. Actriz puertorriqueña ha participado en las series de TV. como True Detective y Person of Interest. Foto: AFP

Adria Arjona. Actriz puertorriqueña ha participado en las series de TV. como True Detective y Person of Interest. Foto: AFP

Calificada como una versión “más oscura y retorcida” de la famosa historia de The Wizard of Oz, este 21 de diciembre se estrena en Latinoamérica la primera temporada de 'Emerald City', serie que combina drama con fantasía y toques de terror.

Creada por Matthew Arnold (Shadow People) y Josh Friedman (Terminator: The Sarah Connor Chronicles), en 'Emerald City', el rol de la joven oriunda de Kansas, Dorothy Gale, es interpretado por la estrella en ascenso puertorriqueña Adria Arjona (Hit Man, Blink Twice), quien emprende un viaje a Ciudad Esmeralda para conocer a esa imponente figura, el gran Mago de Oz, y de esa forma encontrar el camino de regreso a Kansas, donde trabaja como enfermera.

En ese viaje, se encuentra con Lucas (Oliver Jackson-Cohen, The Haunting of Hill House), un espantapájaros que sufre de amnesia y que, mientras intenta ayudar a Dorothy, descubre que se está enamorando de ella. Sin embargo, no todo será color de rosa para la heroína de esta historia, ya que El Mago de Oz (interpretado por el nominado al Emmy Vincent D’Onofrio) está muy lejos de ser quien Dorothy espera y se muestra como un ser apático ante la magia, por lo que en Ciudad Esmeralda reina la oscuridad, uno de los giros narrativos de una serie más lúgubre, pero siempre llena de aventuras.

Experimentado elenco en su primera temporada. Foto: difusión

'Emerald City', está disponible en Universal+ desde el 21 de diciembre de 2024. La plataforma, además, anuncia que como complemento ideal se encuentra ya disponible el especial 'Defying Gravity: The Curtain Rises on Wicked', que muestra el proceso de rodaje de la taquillera película de Jon M. Chu y para el que brindan testimonios sus protagonistas: Ariana Grande, Cynthia Erivo y Jeff Goldblum, entre otros. En el especial también se podrá ver un adelanto del musical y una mirada a la creación de la impactante Ciudad Esmeralda.