Los familiares de Iván Quispe Palomino han anunciado su intención de denunciar al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, así como a todos los involucrados en la detención y las acusaciones de una supuesta vinculación de Palomino con el grupo terrorista Sendero Luminoso. Según explicó Pamela Mayta, familiar del detenido, tanto Iván como sus seres queridos han sufrido afectaciones psicológicas debido a las acciones del Ministerio del Interior (Mininter).

"(¿Van a denunciar al ministro?) Al ministro y a los dos policías y a todas las personas que estén vinculadas y que han hablado cosas que no son. Tenemos menores de edad. Mi hermana está psicológicamente mal. Es menor de edad puede traerle problemas de bullying en el colegio", mencionó a Exitosa.

Por esta razón, han decidido querellar al titular del Mininter y recurrir a todas las instancia en búsqueda de justicia. "El ministro tiene preparación. Cómo es posible que de una información tan descabellada. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias con él", exclamó Mayta.

Asimismo, Mayta informó que otra de las afectaciones que han enfrentado desde la captura de Palomino es que no conocían su paradero. A pesar de visitar diversas dependencias, ningún efectivo les dijo la ubicación del detenido. "Nos han paseado. Hemos ido a diferentes lugares y nadie nos decía dónde estaba", indicaron.

Abogado de Iván Quispe rechaza que su cliente deba ir a audiencia

Este hecho fue confirmado por el abogado de Iván Palomino, quien reveló que casi 24 horas después recién pudo conocer dónde se encontraba su cliente. "Acabo de ver recién a mi patrocinado. Se encuentra bien. Está sereno y tranquilo. Se encuentra muy preocupado y consternado por todo esto. También, se encuentra dolido por cómo se está tratando este hecho tan delicado", refirió a Exitosa.

Abogado de Iván Quispe Palomino. Foto: difusión

Según le explicó su patrocinado, su detención se debió a una homonimia. "Se trata de una homonimia, según me explica. Aún así no se ha tenido que llegar a estas circunstancias. Hay un tema de afectación de derechos. Que quede claro que él no está implicado en nada. Él único antecedente que tenia fue la circunstancia en la que estuvo involucrado cuando era un menor. Después de eso no se ha visto envuelto en ningún tipo de problema", resaltó.

"Este incidente lo afecta emocionalmente, pues ocasionan que él recuerde cosas que vivió en su adolescencia. No se ha debido llegar hasta estas circunstancias. Actualmente, se cuenta con herramientas modernas que permiten solucionar temas de homonimia", agregó.

En ese marco, enfatizó que su cliente no debería acudir a una audiencia, pues no está envuelto en ningún delito. "Solicito de manera inmediata que se realicen las audiencias necesaria para que mi patrocinado deje estar en este estado de detención. Luego, ejecutaremos las acciones propios", manifestó.

¿Quién es Iván Quispe Palomino?

Iván Quispe Palomino es considerado un traidor por su hermano Víctor Quispe Palomino, alias "José", quien lidera una organización narcoterrorista armada desde la zona de Vizcatán, en el Vraem. El clan familiar ha sufrido pérdidas significativas, ya que dos de sus hermanos, Gabriel y Raúl Quispe Palomino, murieron en enfrentamientos: Gabriel en agosto de 2013 y Raúl en enero de 2020.

Familiares de Iván Quispe Palomino anunciaron que denunciarán a Santiváñez. Foto: composiciónLR/difusión

Antes de 1999, Iván Quispe Palomino, junto con su hermano Raúl, Víctor Quispe Palomino, Melania Quispe Palomino y otros, se entregaron a las fuerzas del orden. Al hacerlo, se convirtieron en colaboradores de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) y del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), bajo las órdenes del general EP Eduardo Fournier. Su misión principal fue asistir en la captura de Óscar Alberto Ramírez Durand, alias "camarada Feliciano", un objetivo clave para las fuerzas del orden. El apoyo brindado por Iván y sus hermanos fue crucial para que las Fuerzas Armadas y la Dircote lograran dicha captura, consolidando a Iván como un colaborador valioso para la Dircote.