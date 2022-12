Sigrid Bazán anuncia que no dará la confianza al gabinete Otárola: “Representa el continuismo”

La presidenta Dina Boluarte asignó a Luis Alberto Otálora como nuevo titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) tras su paso en el Ministerio de Defensa (Mindef). El cambio ocurrió mientras continúan los enfrentamientos entre civiles y Fuerzas Armadas con 27 compatriotas muertos en diferentes regiones del país. Como reacción inmediata, la congresista de izquierda Sigrid Bazán escribió que negará el voto de investidura al gabinete recién nombrado.

Bazán redactó en Twitter: “No voy a darle la confianza a un gabinete que de nuevo no tiene nada, que solo representa el continuismo puro y que carga sobre sus hombros 27 muertes. Lamentablemente, la señora (Dina) Boluarte no da muestras de un discurso conciliador verdadero, solo se ha limitado a cogobernar con la derecha”.

Sigrid Bazán anuncia que no dará la confianza al gabinete Otárola. Foto: @sigridbazan/Twitter

Sigrid Bazán criticó intervención de locales de Nuevo Perú y CCP

Durante la mañana del 17 de diciembre ocurrió un hecho que Bazán calificó como “desproporcional”. La Dirección Contra el Terrorismo de la PNP (Dircote) allanó los locales limeños del partido político Nuevo Perú y la Confederación Campesina del Perú (CCP). La autoridad alegó que su accionar fue para intervenir a los manifestantes que dormían en las propiedades. Se retuvo a 26 ciudadanos sin presencia del Ministerio Público.

Al respecto, la legisladora escribió: “El estado de emergencia no suspende las garantías procesales: es un estándar internacional y reconocido por nuestro ordenamiento jurídico. Esta intervención ha sido arbitraria y desproporcional: no había presencia de fiscal, no hay orden de detención, detenidos no cuentan con un abogado defensor o traductor que pueda comunicarles qué está ocurriendo. Es una vulneración a sus derechos como ciudadanos”.

“La inviolabilidad de domicilio tiene que ser proporcional y razonable al contexto. Este actuar tiene sentido de persecución (...). El estado de emergencia se está usando para cometer abusos. Lo vimos en comisarias y hoy en la CCP. En algunos casos no dejan entrar ni a congresistas, menos abogados o intérpretes”, añadió.

Finalmente, la veintena fue liberada la noche de ese mismo día, como había anunciado la abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) Mar Perez. Sin embargo, los encausados tendrán que acudir a los locales de la PNP para expresar su manifestación, tal como lo precisa la citación N.º 16-2022-Dircote PNP/Divitm-Depitm-Sur difundida por Epicentro TV.