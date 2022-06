Regiones están descontentas con los consejos descentralizados

Las regiones donde el Gobierno ha tenido consejos de ministros descentralizados están descontentas con los pobres resultados de estos encuentros, según expresan autoridades y líderes de estas distintas zonas del país.

En una reunión en Palacio de Gobierno, el último viernes 17, varios gobernadores regionales expresaron su reclamo con el incumplimiento de los compromisos asumidos en estos consejos descentralizados.

En el encuentro estuvieron unas 20 autoridades regionales, como integrantes de Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR). Llegaron a Palacio de Gobierno luego de haber sesionado como organización. En su tercera asamblea habían acordado una agenda mínima a plantear al Ejecutivo, que incluye reformas urgentes y una nueva ley de contrataciones acorde a la realidad de las regiones.

Reclamos. Encuentro en Palacio sirvió para expresar quejas a autoridades nacionales. Foto: difusión

“Estuvimos con el premier y el ministro de Economía. El presidente Castillo nos iba a recibir, pero no lo hizo por la audiencia que tuvo en la Fiscalía. Los gobernadores les hemos expresado nuestra disconformidad, malestar porque los compromisos no se están cumpliendo, no había resultados de estos consejos descentralizados”, cuenta Zenón Cuevas, gobernador regional de Moquegua.

“En Moquegua, por ejemplo, se prometió destrabar una carretera y ahora ya no va. La cartera Moquegua-Omate-Arequipa han anunciado que ya no va porque ya habían pedido tres adicionales y habrían sobrepasado los porcentajes que se establecen de acuerdo a la norma. Se hablaba mucho de que era uno de los proyectos a desbloquear por su importancia”, dice la autoridad moqueguana.

Este año, el Gobierno ha realizado consejos descentralizados en esa región sureña, en enero, y después en Huancavelica, Junín, Puno, Cusco, el Vraem (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro), Ucayali, Ica, Tumbes, Pasco, Huánuco, Amazonas, Loreto y Tacna.

El año pasado, comenzaron los consejos descentralizados con un encuentro en el Cusco, con el compromiso de la masificación del gas de Camisea como bandera y se prometió una comisión que impulsaría esto, pero luego cayó en el olvido. Además, se acordó hacer mesas técnicas que no se concretan.

PUEDES VER: Pedro Castillo pide al Congreso diálogo sobre demandas más importantes

“A la fecha se han enviado por lo menos 15 documentos, solicitando la atención a las demandas del pueblo cusqueño como la dación de un decreto supremo que reconozca las mesas técnicas como tales, institucionalizar los consejos de ministros descentralizados y otros, pero lamentablemente no hemos sido escuchados ni menos han respondido estas misivas, lo que hace pensar en el desinterés que tienen por atendernos”, dice el Jean Paul Benavente, gobernador regional del Cusco.

Así, varios otros compromisos asumidos con las regiones están quedando en el discurso; en consecuencia, crece el descontento hacia el Poder Ejecutivo y el presidente Pedro Castillo.

El gobernador regional de Puno, Germán Alejo Apaza, pidió también en el encuentro del viernes en Palacio que se cumplan los proyectos de la llamada Agenda Puno, en salud, educación, agricultura, energía y otros sectores, presentados en el Consejo de Ministros Descentralizado que se hizo en la provincia de Huancané, en su región, hace más de dos meses.

El gobernador regional de Ayacucho, Carlos Rúa, también advierte el incumplimiento de la palabra empeñada por el Poder Ejecutivo en el Consejo de Ministros Descentralizado hecho en el Vraem a fines de abril.

PUEDES VER: Prorrogan Estado de Emergencia en Lima Metropolitana y en la Provincia Constitucional del Callao

“Uno de los compromisos que pedimos en el Vraem era la culminación de la carretera Tambo-San Francisco a través de Provías Nacional. El exministro se había comprometido a que el expediente técnico culmine en agosto. Es el punto que quedamos con la mayoría de los dirigentes, alcaldes y gobernadores. Ese tema está pendiente a la fecha. Estamos buscando una reunión para ver el avance de estos acuerdos”, advierte.

“Lo mismo pasa con el anillo vial del Vraem, que son carreteras que unen las márgenes izquierda y derecha del río Apurímac. Todavía no tenemos una respuesta contundente sobre ese avance. Ese expediente viene todavía desde el 2019″, añade la autoridad ayacuchana.

Uno de los consejos de ministros descentralizados con mayor expectativa fue el de Junín, en Huancayo, en la primera semana de abril, por el paro de agricultores y transportistas por el alza de los precios.

“No se ha cumplido ninguna de las promesas. Los acuerdos se pactaron y mencionaban 40.000 toneladas de abono con una destinación de mil millones de soles”, aduce Ángel Misayauri, presidente del Frente de Defensa de los Productores Agropecuarios de la Región Junín (Fedeparj).

Por eso, los agricultores alistan una nueva paralización.

En la última sesión de la Comisión Agraria del Congreso, la semana pasada, el parlamentario Héctor Ventura, de Fuerza Popular, aprovechó el poco avance de los consejos descentralizados para arremeter contra el ministro de Desarrollo Agrario, Andrés Alencastre.

“Ya basta de esos gabinetes descentralizados que no solucionan nada. El presidente Castillo solo llegó a mi región para hacer populismo y no para dar soluciones a las demandas de los tumbesinos. Esperemos que usted priorice las reales urgencias que tiene Tumbes”, le pidió el legislador fujimorista.

Pese a todo, los gobernadores dan otra oportunidad al Ejecutivo. “No podemos agudizar la crisis. Hemos pedido que el Ejecutivo pueda sacar normas sobre contrataciones del Estado que modifiquen la actual. Ha habido el compromiso de trabajar en eso. Incluso, hablan de la posibilidad de un crédito suplementario para las regiones. Ojalá se dé”, dice Cueva.

PUEDES VER: Pedro Castillo dejó más preguntas que respuestas durante entrevista

“Hemos quedado en que el Gobierno garantice la continuidad de proyectos en ejecución como hospitales, colegios, carreteras con 70% de avance. El MEF se ha comprometido para que haya transferencias para estos proyectos. Otro tema que hemos enfatizado es la ley de contrataciones que sigue siendo un obstáculo para avanzar en la ejecución de los presupuestos. Tengo cinco hospitales que necesitan un promedio de 70 millones para terminar las obras este año, ojalá pueda cristalizar porque en ese acuerdo hemos quedado. Así tienen varias regiones sus propios proyectos”, comenta Rúa.