Hugo Chávez: “Estoy arrepentido de haber sido gerente general de Petroperú”

En entrevista con RPP Noticias, el exgerente de Petroperú Hugo Chávez aseguró encontrarse “arrepentido” de haber asumido el puesto que desempeñó hasta el pasado 20 de marzo debido a que, según su versión, su reputación se ha visto afectada al haber estado envuelto en rumores y polémicas. “Estoy arrepentido de haber sido gerente general de Petroperú, porque soy una persona de reputación y me he visto envuelto en chismes, en pasquines”, declaró Chávez.

Asimismo, Hugo Chávez también dio su opinión con respecto al funcionamiento de Petroperú y el sector energía. De acuerdo al exfuncionario, en la empresa estatal se encuentra enquistada “una corrupción de 30 años”, en referencia a los escándalos de la institución petrolera. Además, el exgerente fue enfático al criticar la gestión del exministro de Energía y Minas Iván Merino, a quien calificó como “iletrado”, y aseveró que no cumple los requisitos para ningún puesto en el sector público porque “no tiene profesión”.

“¿Iván Merino va a ser entendido de qué? Es un señor que yo llamaría iletrado, no tiene profesión; ese señor no califica para ningún sector público. Para ser especialista o trabajador tiene que tener una profesión. Iván Merino no registra ninguna, no registra ni siquiera ningún bachiller, y lo hicieron ministro. Yo no tengo por qué ver ese tema, por qué (Pedro Castillo) nombra a gente iletrada”, dijo Hugo Chávez sobre el exministro Merino.

En cuanto a sus nexos con la lobbista Karelim López, señaló no conocerla ni haberla visto personalmente. En ese sentido, dijo que no se reunió en ninguna ocasión ni con Karelim López ni con el empresario Samir Abudayeh, y manifestó que jamás hubiera permitido algún negociado irregular o fuera de norma en Petroperú. De acuerdo a Chávez, “Petroperú no puede financiar temas que no están comprometidos en el presupuesto”.

“No la conozco, nunca la he visto. Ella quiere ser colaboradora eficaz en los casos Sarratea, MTC y Petroperú. Ella manifiesta que fue tres veces a Petroperú y nunca habló conmigo. Qué necesidad tiene de salvarme”, acotó.