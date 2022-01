Ex Nº2 de la PNP reiteró que hubo ‘coimas’ en ascensos de generales

Ante la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso, el ex sub comandante general de la PNP teniente general Javier Bueno Victoriano reafirmó que, durante el proceso de ascensos para el grado de general en la institución policial, se registraron pagos ilegales.

El general Javier Bueno formuló la denuncia de irregularidades y de presuntos sobornos, después de que el comandante general de la PNP, teniente general Javier Gallardo, lo sacó de la Junta Selectora de Evaluación para Generales de Armas, y lo incorporó a la Junta Selectora de Evaluación para Generales de Servicios, que es mucho menos relevante. Esto se debió a que Bueno cuestionó cómo Gallardo conducía el proceso.

El general Bueno denunció los graves hechos ante el Fuero Militar Policial y la Oficina de Control Interno del Ministerio del Interior, y al mismo tiempo solicitó al general Gallardo su pase al retiro. Bueno no quiso ser parte de lo que él consideraba un fraude en los ascensos al grado de general, como lo informó La República, el 14 y 15 de noviembre del 2021.

Durante su testimonio ante la Comisión de Defensa, el general Javier Bueno ratificó la acusación que formuló hace casi 3 meses, y que las autoridades han encarpetado.

A la denuncia que presentó, el general Bueno añadió un nuevo episodio. Mencionó la presunta intromisión del ex secretario general de la Presidencia Bruno Pacheco Castillo. Relató que oficiales del grado de coronel que postulaban al ascenso a general PNP, que sostuvieron reuniones con Pacheco, luego fueron promovidos de grado.

Mencionó como ejemplo las visitas de los coroneles Jesús Rivera López, Nicacio Zapata Suclupe y Victor Guillén Vega. De estos dos, el general Gallardo luego propuso y consiguió el ascenso de Rivera y Zapata.

Bueno compartió con los integrantes de la comisión que varios coroneles de la PNP le manifestaron que habrían pagado entre 25 a 40 mil dólares cada uno, para ascender al grado de general. “Pese a que no cumplían con los requisitos, ascendieron”, indicó.

El congresista Jorge Montoya le preguntó si podría proporcionar los nombres de los coroneles que presuntamente habrían pagado para ascender o alguna evidencia que pruebe sus acusaciones.

Bueno explicó que la versión la obtuvo de coroneles que recibieron la misma información de otros oficiales de igual graduación, por lo que no contaba con la identificación de estos.

PUEDES VER: Avelino Guillén: las claves para entender la renuncia del ministro del Interior

Sin embargo, el general Bueno mencionó algunos hechos que probarían que existieron sospechosas anomalías durante la evaluación de los aspirantes al grado de general.

Señaló que el comandante general, Javier Gallardo, cambió las directivas sin fundamento legal y técnico. De esta manera, el puntaje de la entrevista personal pasó de 30 a 50, reduciendo el nivel de los méritos que tarda en obtener durante 29 años un oficial de carrera policial.

El ex sub comandante general, quien formó parte de la Junta Selectora de Generales de Servicios, también destacó que el general Gallardo designó en su lugar al teniente general Martín Parra Saldaña como vocal de la Junta Selectora, pese a que este se desempeñaba como inspector general. Es decir, en lugar de supervisar y detectar alguna irregularidad en el proceso de ascensos, Parra se convirtió en juez y parte.

El 12 de noviembre del año que pasó, el general Javier Bueno presentó un informe sobre las gravísimas anomalías en el proceso de ascenso al viceministro del Interior, general PNP en retiro Óscar Gonzáles Rabanal. Al notar que no tenía una respuesta, decidió solicitar su pase al retiro por motivos estrictamente personales.

Por su parte, el congresista Jorge Montoya indicó que la Comisión de Defensa iniciará una investigación para llegar a la verdad y luego se remitirá a la zona judicial militar policial.

“De acuerdo con el relato del ex sub comandante general Javier Bueno, aparentemente hubo una manipulación en los ascensos, pero estos hechos se tienen que investigar. No podemos dar una declaración definitiva de algo que no conocemos”, dijo Montoya a La República.

PUEDES VER: Una reunión en el más alto nivel de la Policía Nacional

Señalado. Comandante general PNP, Javier Gallardo. Foto: Antonio Melgarejo / La República

Investigan a subsecretario de Palacio, Beder Camacho

Por reunirse con el comandante general de la PNP, Javier Gallardo, el subsecretario general de Palacio de Gobierno, Beder Camacho Gadea, será investigado por el Órgano de Control Institucional del Despacho Presidencial.

Según IDL-Reporteros, el 22 de diciembre del 2021 y el 7 de enero del 2022, en pleno proceso de ascensos y cambios de colocación en la estructura de la PNP, Camacho sostuvo encuentros con el teniente general Javier Gallardo, en Palacio de Gobierno.

Quien solicitó que se tomen las acciones para establecer responsabilidades fue el secretario de la Presidencia, Carlos Jaico.

PUEDES VER: Congreso de la República presentó moción de interpelación contra Avelino Guillén

Según Jaico, Camacho se reunió con Gallardo cuando estuvo encargado de la Secretaría General, debido a que se encontraba con licencia. Además, Camacho no informó sobre sus encuentros con Gallardo.