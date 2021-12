Hernando de Soto renuncia a partido político Avanza País

El ex candidato presidencial, Hernando De Soto, renunció al partido político Avanza País. A través de un comunicado, explicó que su salida se debe a faltas de compromiso en inscripción de militantes y por pugnas al interior de la organización política entre Edwin de la Cruz y Aldo Borrero Rojas, secretario nacional y presidente respectivamente.

Al respecto, de Soto indicó que se aleja del partido del tren en consideración “de las decenas de miles de peruanos” y “de los más de 300 aspirantes a candidatos al congreso” que solicitaron afiliarse a la organización política, pero que hasta el momento la organización política no logró incorporarlos .

Del mismo modo, señaló que “alrededor de 2 millones de peruanos no tuvieron la posibilidad de elegir” a sus candidatos al no registrar a los comités de cinco regiones del país ante el Jurado Nacional de Elecciones. Asimismo, mencionó que no tomaron en cuenta un acuerdo que permitía inscribir a postulantes para participar en las elecciones regionales y municipales del 2022.

De Soto anuncia su retiro de Avanza País. Foto: Twitter/Hernando De Soto

“Además, a pesar de haber utilizado mi nombre y el de mis colegas para atraer candidatos, hasta hoy no tenemos una lista de candidatos que ustedes van a proponer, ni sabemos si comparten nuestros ideales ni cuáles son los criterios empleados a para su elección”, sostuvo en la carta.

Por último, de Soto anunció que estuvo en conversaciones para establecer una alianza partidaria “que me permita lograr los objetivos y compromisos que me he trazado”.

De Soto: invitan a ex candidato presidencial liderar partido de Paz de la Barra

Instantes previos a la renuncia de Hernando de Soto, el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, invitó al ex candidato presidencial liderar su partido Fe en el Perú “de cara a las Elecciones Regionales y Municipales” del 2022.

A través de una carta publicada en su cuenta de Twitter, la autoridad edil expresó que “estando a las reuniones y conversaciones mantenidas en los últimas semanas con su distinguida persona (en referencia a De Soto), es que advertimos que nos produce coincidencias programáticas en nuestra visión de país” .

Alcalde de La Molina invita a De Soto liderar su partido. Foto: Twitter/Álvaro Paz De la Barra

“En base al acuerdo del CEN de mi partido Fe en el Perú he invitado a Hernando De Soto para que se integre como líder y juntos recuperar el ingreso familiar y rápidamente enrumbar al Perú hacia la prosperidad en el marco de una economía social de mercado con igualdad de oportunidades”, escribió en sus redes sociales.

Lucho Molina lamenta renuncia de Hernando de Soto

Lucho Molina, alcalde de Miraflores y precandidato por Avanza País a la alcaldía de Lima, lamentó la renuncia al Partido del economista y excandidato presidencial Hernando de Soto.Señaló que respeta la decisión de De Soto. En cuanto a su precandidatura a la alcaldía de Lima Metropolitana, Lucho Molina afirmó que continuará adelante. Avanza País es un Partido de Integración Social sólido que tiene como filosofía estar al servicio del pueblo peruano, remarcó.