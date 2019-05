Odebrecht: niegan devolver bienes incautados en allanamiento a casa de Gonzalo Monteverde

El caso del empresario Gonzalo Monteverde, que lavó alrededor de US$29 millones provenientes de Odebrecht, según la Fiscalía, continúa bajo las indagaciones del Ministerio Público.

En esta oportunidad, la Sala de Apelaciones confirmó una resolución que rehazaba el pedido de su entonces abogado, Marlon Martínez Andrade, de devolver distintos bienes incautados en el allanamiento realizado al domicilio del empresario el pasado 23 de febrero.

En aquella ocasión, durante la intervención fiscal se lograron obtener un CPU de marca LG con inscripción "Avatec", un monitor, teclado y mouse de marca Apple. De esta manera, Martínez solicitó un reexamen en abril último, así como la devolución de estos bienes alegnado que en el primer piso del domicilio estaba su oficina y que el material era suyo, no de Monteverde.

Así, uno de los dos ambientes de la casa del empresario, ubicado en la Av. Lima Polo N° 2729, pertenecía al estudio jurídico de Martínez Andrade. No obstante, el fiscal superior adjunto Rafael Flores Mego, quien el último 16 de mayo asistió a esta audiencia en apoyo del Equipo Especial Lava Jato, mostró otros argumentos.

Indicó, en primer lugar, que Marlon Martínez estuvo presente el día del allanamiento y la incautación y que, en ningún momento, comunicó a los agentes de que se trataba de una oficina suya o que los materiales eran de su propiedad.

Por otra parte, se sostuvo además que los bienes atraviesan ahora una "pericia informática para verificar el contenido o datos que contengan estas computadoras". Entre lo que pudo obtener el Ministerio Público, figura también una iMac Apple. Asimismo, la medida del allanamiento, alcanzaba todo el inmueble, no determinados espacios, por lo que no se vulneró ningún derecho del abogado.

Ante estas evidencias, la Sala de jueces superiores decidió confirmar la medida del último 30 de abril, que rechaza las pretensiones del exabogado de Monteverde. Cabe precisar que tanto Gonzalo Monteverde, su esposa María Carmona y su socio Jorge Salinas, continúan prófugos de la justicia ante la medida de prisión preventiva por 36 meses dictada en su contra en febrero pasado, y que fue solicitado por el fiscal José Domingo Pérez.

