Domingo Pérez sobre Pedro Chávarry: "Me siento indignado de tenerlo como fiscal supremo"

Tras culminar una conferencia en Puno, el fiscal y miembro del Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público José Domingo Pérez, declaró a La República sobre la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra Pedro Chávarry.

Para Zoraida Ávalos, Pedro Chávarry incurrió en el delito de encubrimiento personal agravado en grado de tentativa al querer sustraer a una persona de una investigación. Esta persona es Keiko Fujimori, hoy con prisión preventiva por 36 meses.

"Es la consecuencia del trámite procesal de acuerdo al marco legal. Esperemos que continúe el trámite procesal. Yo he manifestado públicamente que como representante del Ministerio Público me siento indignado de tener un representante en la Juntas de Fiscales Supremos que haya cometido estos actos lamentables, que no dignifican a la institución; se espera que la próxima Junta Nacional de Justicia pueda destituir a Pedro Chávarry de dicho cargo", manifestó José Domingo Pérez.

"La imagen del Ministerio Público se está tratando de reconstruir; es difícil obviamente, no solo está la presencia de Pedro Chávarry, también hay otras personas que están involucradas con una supuesta organización criminal que aún se encuentran en la institución y que lamentablemente continúan porque no ha habido la voluntad de que se encausen sus investigaciones", añadió.

Asimismo, se refirió a las críticas contra las prisiones preventivas. El fiscal señaló que ella está establecida en la ley y la última palabra siempre la tiene el juez que puede desestimarla.

"La prisión preventiva es una medida cautelar y provisional, y que finalmente está establecida en la ley. Si el fiscal no cumple con los preceptos que se señala en la ley, el juez no la va a otorgar. […] Sin embargo, vemos un cuestionamiento que preocupa y que debemos estar alerta. Creo que no debemos ser ingenuos ante la lucha contra la corrupción", sostuvo.

José Domingo Pérez participó este sábado 18 en la Conferencia Magistral “Estrategias de Investigación en Delitos de Corrupción: Colaboración Eficaz", realizada en Puno por la Corte Superior de la región.