Guerra García: “Tenemos parte de la culpa por permitir que la campaña del No se maneje por fuera”

Gustavo Guerra García, expresidente de Protransporte, se refirió a Susana Villarán, quien tendrá que pasar 18 de meses de prisión preventiva. La exalcaldesa es investigada por el caso Lava Jato.

Guerra García aceptó tener “parte de la culpa por permitir que se maneje por fuera la campaña del No a la revocatoria”, y contó, en RPP, que en un principio él se ofreció a ser jefe de la campaña, pero que, como esto no ocurrió, no tiene actualmente responsabilidad con los pagos de parte de OAS y Odebrecht.

“Mi responsabilidad es ninguna”, resaltó Guerra García, negando que haya tenido conocimiento de los depósitos de dinero que realizó OAS y Odebrecht.

En otro momento, Guerra García criticó el actuar de Susana Villarán. “Es un problema gravísimo porque los funcionarios públicos no pueden recibir intensivos y menos de esas cantidades. Es un acto de corrupción”, señaló.

“Las consecuencias van a ser proporcionalmente graves a las decisiones que se hayan tomado”, agregó.

Susana Villarán aceptó culpa

Recientemente, la exalcaldesa de Lima reconoció su error al permitir pagos de parte de OAS y Odebrecht para que se financie la campaña del No a la revocatoria.

“Siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del No a la revocatoria. Tomamos la decisión José Miguel Castro y yo de procurar y aceptar los fondos de campaña”, indicó a Exitosa.

En otro momento, pidió perdón a todas las personas con las que asegura no ha podido disculparse hasta el momento y enfatizó en que no le tiene miedo al futuro.