José Miguel Castro negó haber tenido "pacto de silencio" con Susana Villarán

Durante la audiencia en la que evalúan el pedido de 36 meses de prisión preventiva en su contra, José Miguel Castro, ex gerente municipal durante la gestión de Susana Villarán, negó haber tenido algún "pacto de silencio" con la exalcaldesa, razón por la que no reconoció que Odebrecht y OAS aportaron a las campañas del No a la revocatoria y la reelección del 2014.

Asimismo, Castro informó que negoció convertirse en colaborador eficaz en las investigaciones por los aportes a las campañas de la exburgomaestre, pero que el acuerdo con el Ministerio Público no prosperó.

"Yo no he sido parte de ningún pacto de silencio. Yo he acudido a la Fiscalía las veces que he podido ir e incluso, hace dos semanas, tomé la decisión de someterme a un proceso de colaboración, en el cual avancé toda la semana pasada diciendo mi verdad. Desafortunadamente, el proceso colapsó el lunes en la noche cuando había acuerdo", sostuvo.

El último martes 14 de mayo, antes que el Poder Judicial dicte en su contra 18 meses de prisión preventiva, Susana Villarán mencionó que quiso evitar implicar a otras personas inocentes.

"Dije una verdad que no había podido, por distintas razones, en ningún momento por pactos de impunidad, sino por razones de lealtad y por no incriminar a otras personas que no tienen ninguna responsabilidad. Acepté hechos", había declarado la exalcaldesa.

Ante ello, Castro expresó ante Chávez Tamariz que se someterá a la justicia, ya que considera que no participó en actos que la obstruyan.