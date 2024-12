Fin de la licencia de conducir a inmigrantes en 2025: el nuevo documento obligatorio en Estados Unidos

El gobierno de Estados Unidos ha anunciado un cambio significativo en las normativas de identificación que impactará la aceptación de la licencia de conducir convencional. A partir del 7 de mayo de 2025, este documento ya no será considerado como una forma válida de identificación para abordar vuelos nacionales ni para ingresar a instalaciones federales. Esta medida busca fortalecer los estándares de seguridad en el país.

La reciente actualización busca simplificar los trámites administrativos y mejorar la seguridad en los vuelos nacionales. Las nuevas normativas están orientadas a optimizar el proceso de verificación de identidad en colaboración con la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), lo que promete ofrecer un sistema más eficiente y confiable para los ciudadanos de EE. UU.

¿Cuál será el documento obligatorio que reemplazará a la licencia de conducir en EE. UU.?

La reciente normativa impactará a todos los ciudadanos estadounidenses mayores de 18 años, quienes deberán adquirir su Real ID para poder volar dentro del territorio y acceder a determinados espacios. Esta medida busca fortalecer la seguridad en los viajes y garantizar la identificación adecuada de los pasajeros.

El Real ID es una versión mejorada de la licencia de conducir estatal en USA, que ofrece beneficios adicionales en comparación con la licencia convencional. Este documento está diseñado para ser más práctico y eficiente, proporcionando una identificación más segura en situaciones que requieren mayores estándares de seguridad.

Fechas clave para la implementación del Real ID en USA

La fecha límite para obtener un Real ID en Estados Unidos es el 7 de mayo de 2025. A partir de esa fecha, todas las personas mayores de 18 años deberán contar con una identificación Real ID válida para poder abordar vuelos nacionales. Además, será requisito para acceder a instalaciones federales y bases militares, lo que resalta la importancia de mantener este documento actualizado.

¿Cómo obtener el Real ID en Estados Unidos?

Para obtener el Real ID, es necesario presentar varios documentos que demuestren la identidad del solicitante. Entre los documentos requeridos se encuentran:

Pasaporte estadounidense válido o tarjeta de pasaporte.

Copia original o certificada del certificado de nacimiento de EE. UU.

Tarjeta de residente permanente.

Pasaporte extranjero con visa estadounidense válida y formulario I-94 aprobado.

Certificado de naturalización o certificado de ciudadanía estadounidense.

Copia certificada del acta de nacimiento de un territorio de EE. UU.

Tarjeta de Documento de Autorización de Empleo (EAD) válida.

Pasaporte válido con el sello "Procesado para I-551".

Una vez que se hayan reunido los documentos necesarios, es crucial completar la solicitud en línea y cargar la documentación requerida.

Posteriormente, se debe presentar la documentación en persona en el Departamento de Vehículos, junto con el código de confirmación de la solicitud, para recibir atención inmediata.

¿Qué pasará si no puedes obtener el Real ID en Estados Unidos?

Después de la fecha límite, quienes no tengan un Real ID no podrán utilizar su licencia de conducir estatal como identificación válida para volar en aviones o acceder a instalaciones federales. Esto podría ocasionar serios inconvenientes para quienes no cumplan con la nueva regulación.