La banda de rock de Arequipa que fue vetada de tocar en Perú y hoy son famosos en Sudamérica y México: "No hay mal que por bien no venga". Foto: composición LR.

Desde las calles de Arequipa hasta los escenarios internacionales, X Dinero es un ejemplo de cómo la perseverancia puede transformar la adversidad en éxito. Esta banda, liderada por Rony Carbajal, inició su trayectoria en 1984 bajo el nombre de Baretto, enfocándose en un estilo progresivo que, aunque no encontró eco en el público local, cimentó las bases de su futura evolución. El cambio a X Dinero en 1997 marcó el giro hacia un sonido más comercial, con fusiones de géneros que van desde el rock hasta el ska y el reggae.

Según afirmó el vocalista de la banda a La República, esto se impulsó con el objetivo de conectar con un público más amplio y el nombre fue una sátira hacia los grupos internacionales que venían al Perú a “llevarse la plata”. Cuando el grupo comenzaba a ganar fanáticos, un incidente desafortunado ocasionó su veto de todos los grandes festivales del país. Sin embargo, lo que pudo haber terminado con su carrera se convirtió en el inicio de su expansión por Sudamérica, ganando seguidores en Bolivia, Chile, Argentina, Colombia y México.

¿Por qué se le prohibió tocar a X Dinero en Perú?

El veto a X Dinero se originó en un incidente durante un concierto en Arequipa. La banda, que formaba parte de las agrupaciones que tocarían en un festival dirigido por Peter Galiani, productor de Soda Stereo y organizado por la reconocida empresa cervecera Backus, luego de culminar su tiempo en el escenario se les pidió que toquen un par de canciones más debido a que el artista que seguía todavía no había llegado.

“Empezando la canción, que es un himno acá en Arequipa, ‘soy un borracho y me duele ser así’, la gente estaba loca. Estamos hablando de un 14 de agosto y nadie iba a dejar que desconecten esa canción. Tuvo la mala suerte, Peter, como es argentino y no sabía del tema, le bajó el volumen (a los equipos). La gente comenzó a tirar vasos. Me acuerdo de que era Mario Oliverti, lo agarró del cuello y dijo ‘ya, dile que gracias’, pero no pudo porque la gente lo agarró a 'vasasos' y se armó el chongo y la pelea. Fue terrible, ahí nos bajan el dedo. La Backus dijo no, esos nunca más, los desaparecemos”, recordó Rony Carbajal, vocalista de X Dinero.

A pesar del incómodo momento que cambió por completo el rumbo de la banda, el cantante considera que esta situación, aunque difícil, les abrió las puertas a nuevos mercados. En palabras del líder, “No hay mal que por bien no venga”, y ese fue el impulso que los llevó a explorar escenarios internacionales.

X Dinero es conocido en Bolivia, Chile, Argentina, Colombia y México.





¿Cómo un inglés llegó a formar parte de X Dinero?

Uno de los miembros más significativos en la historia de X Dinero fue Christopher Kinneth Little, un músico y ciclista inglés que se integró a la banda tras un encuentro fortuito en Arequipa. Christopher, quien llegó al Perú pedaleando desde Bolivia, buscaba explorar Sudamérica, sin esperar conocer a los integrantes de la agrupación peruana a través del fallecido Renato Gálvez, en ese entonces el baterista.

“Me dice, loco, mira a este inglés que le gusta la banda, porque ya nos había escuchado. Y al menos acá en Perú la mayoría toca covers y te pagan por eso, pero a él no le gustaba estar tocando mientras la gente está tomando o conversando. A él le atraía que la gente escuche sus canciones y eso vio en X Dinero. Yo no lo creía porque dije que iba a ser un inglés, que son los reyes del rock en el mundo, tocando en una banda como nosotros de Ska y le encantaba”, señaló para La República.

Con el ‘gringo’ grabaron el séptimo álbum de X Dinero, ‘Café con Leche’ y emprendieron su gira por varios países de Sudamérica y México, luego de que se les “prohibiera” tocar en Perú. Aunque no dominaba el español al principio, su pasión por la música le permitió entenderse con los demás miembros. Christopher nació en Inglaterra, pero vivió a lo Doris Gibson, como “un arequipeño nace donde le da la gana”. Pasó sus días en la Ciudad Blanca hasta julio de este año, cuando falleció a los 63 años. Hoy yace enterrado junto a los familiares fallecidos de Rony.

El inglés Christopher Kinneth Little, un arequipeño nace donde le da la gana.





¿En qué países fuera de Perú llegaron a ser famosos?

El veto en su tierra natal obligó a X Dinero a buscar oportunidades en otros países de Sudamérica. Bolivia fue su primer destino, donde su estilo y letras encontraron un público ideal. Además de presentarse en las ciudades de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, logrando incluso pisar el icónico escenario del teatro Al Aire Libre, reconocido por albergar a grandes artistas internacionales como Fito Páez y Charlie García.

“Cuando nos vetaron de tocar en Perú, fuimos por Desaguadero y llegamos a Bolivia con S/50. Dormíamos en prostíbulos, era un mate de risa. Y tocamos en lugares como Rock House. La televisión nos llamaba para tocar. Y lo chistoso fue que, como salíamos tanto en la TV de Bolivia, nos invitaron a un festival y como teníamos a un gringo, que era el inglés, los bolivianos se confunden y nos dan un camerino que era rarísimo para nosotros porque normalmente a lo mucho nos daban un lugar con pan con jamonada y un poco de agua, pero este tenía Whisky etiqueta azul, todo alfombrado, vinos de lo mejor y el gringo, como buen inglés, se tomó todo y al final casi nos botan porque ese camerino era para La Oreja de Van Gogh. Se confundieron y el camerino de X Dinero se lo dieron a ellos, donde solo había agua y pan con jamonada o un poco de mantequilla”, relató entre risas.

Luego de esta experiencia, viajaron a México, gracias a que su hermano Giovani solía viajar a la ciudad de Puerto Vallartas y dejaba ahí discos de la banda. Con el tiempo, los mexicanos comenzaron a preguntar curiosos por la agrupación, pensando que eran argentinos.

“Contactamos en Guadalajara con Christian, que hasta ahora es nuestro manager en México. Le gustó y armó las giras. Al inicio no le creíamos, pero no pasó ni cinco meses y nos llamó. Nos dijo que había armado 20 fechas. Nos quedamos fríos y fuimos para allá a girar. Nos aceptaron muy lindo en Toluca, Guadalajara, Nayarit, en Durango, Aguas Calientes. El próximo año vamos a regresar.”, indicó para este medio.

X Dinero en Guadalajara, México.





Millonarios y X Dinero

No cansados de 'girar' por Bolivia y México, la banda se aventuró por Chile y Argentina. Buenos Aires, en particular, se convirtió en un punto clave para su producción musical, con grabaciones en estudios icónicos como Romaphonic, usado por leyendas como Fito Páez. En dicha ciudad también rescataron parte de su legado inicial al regrabar canciones de Baretto, su proyecto musical previo.

En Colombia, X Dinero logró un impacto significativo, especialmente entre los seguidores del club de fútbol Millonarios, de Bogotá. Uno de sus temas icónicos, “El último Huayno”, se convirtió en un himno para la hinchada del equipo. Durante un homenaje en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, los colombianos desplegaron una pancarta gigante de más de 100 metros con la frase “los valientes no mueren, ellos siempre viven aquí”, que forma parte de uno de los temas más conocidos de la banda.

“Gracias a un hincha de Millonarios de Colombia, que era hincha de X Dinero. Vinieron a buscarnos hasta acá cuando él muere y nos llevan a tocar en un homenaje al club. Nos llevaron al estadio, fue emocionante, y de ahí tocamos en un local de cuatro pisos muy hermoso, lleno de colombianos, no había ni un peruano, todos eran colombianos y era lindo que se sepan canciones rebuscadas de nosotros, temas que ni siquiera eran los más famosos. Vamos a regresar a Colombia, igual a México ya hemos estado ahí cuatro veces, y así hay que seguir apuntando a fuera, algún día el país de Perú nos aceptará”, expresó.