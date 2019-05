Maritza García tras blindaje a Mamani: Mientras sean mayoría es imposible sancionarlos

En la mañana del lunes 13, la subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó 3 denuncias en contra de Moisés Mamani, presentadas por la parlamentaria Maritza García (2) y un ciudadano (1).

Los votos a favor de Javier Velasquez (Apra), Milagros Tacayama, Karina Beteta, Luis Galarreta y César Segura (Fuerza Popular) permitieron dicha decisión en la mesa de trabajo.

Las acusaciones contra el legislador guardan relación con los "Keikovideos". Moisés Mamani registró videos y audios en los que se podía observar a Kenji Fujimori realizar presuntas negociaciones a fin de evitar la vacancia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, hoy con prisión domiciliaria.

A mediados del 2018 se le denunció por los presuntos delitos de violación de la intimidad en su modalidad agravada y por vulnerar el derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones.

A su turno, Maritza García de Cambio 21 indicó que no le genera sorpresa debido a que las mesas de trabajo están integradas en su mayoría por apristas o fujimoristas.

“Es la misma política que han venido desarrollando desde el inicio. No me causa ninguna extrañeza. (Para ellos) siempre ha sido todo para sus amigos y para sus adversarios nada. No me extraña. El informe ya estaba preparado; obviamente yo sabía que la denuncia se iba a archivar, así que mientras las comisiones mantengan la mayoría es imposible que alguna denuncia de un parlamentario o de un ciudadano en contra de un fujiaprista tenga éxito; es imposible esperar eso”, comentó en conversación telefónica con La República.

A la vez, señaló que es necesario una reestructuración de las mesas de trabajo para el próximo periodo a fin de que prosperen las denuncias presentadas.

"Toda denuncia siempre ingresa acompañada de los medios de prueba. Lo único de lo que estoy convencida es que si no hay una reforma y una reestructuración de las comisiones siempre las denuncias contra un parlamentario que integre esos grupos políticos (con más miembros), van a ser difíciles de que prosperen. Solo queda esperar el mes de julio para que las denuncias que se formulen sean resueltas conforme a ley", manifestó.

Vale mencionar que Moisés Mamani regresó al Congreso después de haber sido suspendido por 4 meses debido a los presuntos tocamientos indebidos contra una aeromoza de una línea aérea.