Juez San Martín sobre críticas a prisión preventiva: "Nos tiene sin cuidado"

La Corte Suprema anunció que establecerán criterios para el uso de la prisión preventiva, luego de las críticas ante un posible "exceso". El juez supremo César San Martín se pronunció y señaló que conocen las intenciones detrás de las propuestas, pero que actuarán con imparcialidad.

En agosto del presente año, el máximo órgano del Poder Judicial participará del XI Pleno Jurisdiccional Supremo Penal, con el objetivo de fijar y uniformizar los criterios para el uso de la mediad cautelar, entre otros siete temas.

"Tenemos que tener mucho cuidado porque hay muchos intereses en juego cuando se habla de una aplicación excesiva (de la prisión preventiva) o una aplicación indebida. Sabemos qué sectores lo dicen, sabemos por qué lo dicen, pero como jurisdicción tenemos que afirmar criterios de absoluta imparcialidad e independencia." declaró San Martín para Perú21.

El juez supremo explicó que se prioriza este tema a partir de los reclamos que la sociedad plantea; sin embargo, enfatizó que su trabajo se basa en la objetividad más aún los cuestionamientos son de miembros de los poderes Legislativo y Ejecutivo. Agregó que los jueces no se sienten influenciados por estas opiniones.

"Por tanto, hay que tener la prudencia y el cuidado para no caer en trampas epistemológicas y estratégicas que nos pueden inducir al error. Nos tiene sin cuidado lo que digan o dejen de decir los sujetos de los poderes políticos del país. Sin cuidado", mencionó.

Modificación a prisión preventiva

San Martín calificó como preocupante e inconstitucional el proyecto de ley que pretende modificar la prisión preventiva y castigar a los jueces y fiscales que "abusen" de la medida. Esta iniciativa será presentada por la congresista aprista, Luciana León, tras el suicidio del expresidente Alan garcía.

"Nos preocupa muchísimo. No creemos que haga falta, por el momento, hacer cambios importantes, más cuando nuestra legislación en este ámbito es parte del estándar. (...) Esto es abiertamente inconstitucional porque afecta la independencia judicial. Sin independencia, no hay debido proceso. Sin independencia, no hay garantía de los derechos. Cuidado con eso", manifestó.

Grilletes electrónicos

El juez supremo considera que el Estado debe financiar los grilletes electrónicos y ya no el procesado. No obstante, precisó que debe ser una decisión muy analizada por el Ministerio de Justicia. Agregó que esta herramienta debe masificare para evitar la sobre población en las cárceles.

"Ese es un tema que lo debe pensar muy bien el Ministerio de Justicia. Hay un problema económico fundamental y es peligroso que de por medio se encuentre un tema de tener dinero. Eso es algo que afecta el principio de igualdad. El Estado tiene que pagar. Quisiéramos que (el uso del grillete electrónico) sea masivo para evitar un gran porcentaje de cárceles, creemos que es necesario", comentó.

Sobre la denuncia en su contra interpuesta por la Procuraduría Anticorrupción, San martín indicó que el proceso sigue pero él se mantiene tranquilo.