Cornejo confirmó que Barata recomendó a su hijo para empresa de Odebrecht [VIDEO]

El exministro Enrique Cornejo pidió a Jorge Barata que recomiende laboralmente a su hijo en alguna de las empresas asociadas a Odebrecht. Esta información fue revelada por el Ministerio Público en la audiencia de solicitud de prisión preventiva en contra del exfuncionario.

La semana pasada el exsuperintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, reveló que había recomendado al hijo del exministro de Transportes y Comunicaciones, Javier Cornejo Cisneros, para la empresa Santo Toribio S.A., en el que la constructora brasileña es accionista.

La fiscal Meryl Huamán, a cargo de la diligencia, incluyó como elemento de convicción las declaraciones de Cornejo y su hijo para confirmar la cercanía entre el exministro y Barata.

El acusado de recibir presuntas coimas de Barata, en la gestión presidencial de Alan García, para beneficiarlo en la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima, ha negado en reiteradas ocasiones tener algún vínculo ni trato. Sin embargo, este pedido Cornejo lo realizó cuando era funcionario.

Declaraciones Cornejo e hijo

El excandidato a la alcaldía de Lima confirmó ante la Fiscalía el 25 de abril del presente año, tras lo dicho por Barata y la diligencia de detención preliminar y allanamiento de sus inmuebles.

"Mi hijo Javier Cornejo me manifestó su deseo de trabajar en algún proyecto de conservación de animales, fauna, en la amazonía del Perú, Colombia o Brasil y me preguntó si yo tenía algunas personas o contactos que podían orientarlo para ese objetivo. Frente a ese pedido, empecé a indagar, llamé a varias personas y también llamé al señor Barata, para ver si a través suyo podía contratar a mi hijo Javier con alguna empresa de esas características, y así también lo hice con otras personas".

Cornejo explicó que este pedido de su hijo se hizo en el último trimestre del 2010, cuando su hijo acababa de recibir su licenciatura.

"Después de un tiempo, no puedo precisar cuánto tiempo fue, pero fue unas semanas, el señor Barata me comunicó que había conseguido un contacto en Brasil que podía interesarse en el perfil profesional de mi hijo y me dio un teléfono de una persona cuyo nombre no recuerdo, y este dato se los trasladé a mi hijo Javier. Entiendo que mi hijo llamó a este teléfono y a través de esa gestión, lo contactaron con la empresa Santo Toribio Energía", dijo.

La representante del Ministerio Público mencionó que en la diligencia de allanamiento a la vivienda de Cornejo, él no se encontraba, se hallaron boletas correspondientes a la empresa Santo Antonio Energía S.A. a nombre de su hijo Javier Cornejo.

Con la declaración de Javier Cornejo Cisneros se confirma la versión del imputado. Agregó que el contacto que dio Barata a su padre era de Edson Lemos, según la Fiscalía es apoderado general en el Perú de la empresa Odebrecht.

El Ministerio Público aclaró que no se pretende incorporar a la investigación a Cornejo Cisneros, sino que solo tiene la condición de testigo.