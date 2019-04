Becerril denunció a fiscal Carrasco por incluirlo en caso 'Los Wachiturros de Tumán'

Héctor Becerril, congresista de Fuerza Popular, formalizó una denuncia penal contra el fiscal Juan Carrasco por el delito de prevaricato y abuso de autoridad, al haberlo incluido en la investigación 'Los Wachiturros de Tumán'.

Para el legislador fujimorista, es "ilógico" que el fiscal Carrasco, de la Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque, lo haya incluido en las investigaciones en contra de la presunta organización criminal.

"Él sin ser competente, me incluye en el tema de 'Los Wachiturros de Tumán' esa es una denuncia penal y la otra que es porque el fiscal Carrasco falseó nada menos que una resolución de un juez del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria, por eso también lo he denunciado", señaló.

Según dijo, no cometió ningún acto "irregular"; por ello, no permitirá que se le haya vinculado a este caso. "No estoy relacionado en nada irregular. No voy a permitir que un fiscal me quiera incriminar en hechos como en 'Los Wachiturros de Tumán'", expresó.

El fiscal Juan Carrasco está a cargo de la investigación contra la organización criminal liderada presuntamente por Edwin Oviedo, quien cumple prisión preventiva por este caso.

En esa línea, a finales del 2018, el fiscal solicitó al extitular del Ministerio Público Pedro Chávarry abrirle investigación al congresista Héctor Becerril por haber realizado actos ilícitos para favorecer a 'Los Wachiturros de Tumán'. Sin embargo, este desestimó el pedido.