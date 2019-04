Tejada cree que Susana Villarán quería evitar la revocatoria a cualquier precio

El expresidente de mega Megacomisión, Sergio Tejada, habló en entrevista sobre la actual situación de los exburgomaestres Susana Villarán y Luis Castañeda, y el expresidente Alan García.

El exparlamentario manifestó que siente pena por el presente de Susana Villarán porque la conoce de hace mucho tiempo.

"Me da mucha pena, la conozco a Susana Villarán desde hace muchos años. Si esta información es cierta habría cometido un tremendo error que configura un delito en nuestra legislación, además porque era funcionaria pública", explicó para RPP.

"Me parece que ella pensaba que tenía el deber de no ser revocada y tenía que lograrlo a cualquier precio; allí está el gran error. No hay que hacer las cosas a cualquier precio; esa es una lección que debían tener todos en la clase política. Si el precio de mantenerse en el cargo era tener que solicitarle un aporte a una empresa que estaba contratando además con la acaldía es un error", adicionó Sergio Tejada.

Por otro lado, también indicó que las declaraciones de los colaboradores han brindado nuevas pruebas, donde incluso se añade al exalcalde Luis Castañeda Lossio.

"OAS está aportando nuevos elementos. Me parece que es la primera vez que en todo este proceso se menciona a Luis Castañeda. Muchos se preguntaban porque nadie habla de él [...] Debería haber una nueva generación de políticos, pero también una población más activa, de lo contrario vamos a dejar que algunos políticos tomen las decisiones y ya sabemos lo que pasa", dijo.

Finalmente, comentó que cuando estuvo a cargo de la Megacomisión se encontraron muchas pistas sobre desbalance patrimonial en Alan García y Luis Nava, pero su grupo no tenía el apoyo de colaboradores eficaces.

"Nosotros íbamos por buen camino en las investigaciones. Logramos identificar que Nava era un personaje clave; en nuestro informe de desbalance patrimonial por enriquecimiento ilícito el primer nombre analizado es Alan García y luego viene Nava, y no es por casualidad; encontramos que había tenido una relación muy estrecha con muchas empresas que contrataban con el Estado, no solamente Odebrecht", señaló.

"En el informe nosotros decímos que hay incidios de desbalance patrimonial como de 300 mil soles; es bien bajo en comparación con los 4 millones, ¿no? ¿Será que los 4 millones no entraron realmente en el patrimonio de Luis Nava? Esa es la gran pregunta, pero como digo, había grandes indicios que daban cuenta que estábamos por buen camino, pero no teníamos declaraciones ni colaboradores eficaces, era imposible tener ese nivel de información", concluyó Sergio Tejada.