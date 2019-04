“Que venga toda la información de Barata”

El expresidente del Tribunal Constitucional Óscar Urviola dice estar expectante de las revelaciones recientes sobre el caso Odebrecht, y considera que si el expresidente Pedro Pablo Kuczynski continúa detenido por decisión del juez podría aplicársele un arresto domiciliario.

Hay quienes han calificado como un abuso el pedido de prisión preventiva para Pedro Pablo Kuczynski. ¿Se ajusta a nuestro marco constitucional?

No. Estamos hablando, primero, de la detención preliminar que está sufriendo. Adicionalmente se conoce el pedido de prisión preventiva que se va a ver en la audiencia de hoy. En el hipotético caso, no negado, de que el juez considerara que sí se dan todos los requisitos para dictar una prisión preventiva, hay que tener en cuenta también que el artículo 290 del Código de Procedimientos Penales establece que para los mayores de edad no se hace efectiva, sino se aplica la detención domiciliaria. Es decir, en caso se dicte prisión preventiva para el señor Kuczynski, tendría que aplicarse dicho artículo.

Un caso hipotético, ¿qué pasaría si de repente todos los expresidentes investigados alegan que son perseguidos políticos y corren a pedir asilo?

Con todos los defectos que pueda tener, estamos en un sistema democrático que funciona. La prueba es que hay independencia absoluta de poderes, eso sí no lo podemos negar.

¿Qué ocurriría si PPK fuese liberado y busca asilo?

Creo que hay medios. Si hubiese detención domiciliaria para Kuczynski, es muy fácil establecer una custodia, tenemos el sistema de grilletes. En el supuesto de que pudiese evadir todos los controles, existe el procedimiento de extradición. El hecho de que se sustraiga de la justicia no quiere decir que nos vamos a cruzar de manos y decir adiós. No. Será tarde, pero siempre se tendrá que ver la oportunidad de iniciar un procedimiento de extradición y tenerlo aquí para que responda.

Alan García tiene 69 años. Si se pide prisión preventiva en su contra, ¿él podría usar la ley a su favor para que solo le den arresto domiciliario?

De ser ese el caso, la ley es la ley y se aplica. No podemos hacer distingos donde la ley no lo hace. La ley dice que a los mayores de 65 años se les dicta detención domiciliaria, en el supuesto de que se dé la prisión preventiva.

El equipo especial ha dicho que necesita más recursos para seguir con su trabajo...

Eso es cierto. Incluso se habla de que hasta ahora no se dice nada sobre la exalcaldesa. Creo que esto está sucediendo no porque quiera protegerse a la señora Susana Villarán, sino porque creo que este equipo de fiscales ya no se da abasto para tener tantos casos importantes.

Falta solo una semana para el interrogatorio a Jorge Barata y lo que vaya a decir el exfuncionario de Odebrecht será crucial. ¿Qué opina?

Creo que es importante lo que tenga que decir Barata, y que venga toda la información. Ojalá sea pronto para que de una vez terminemos con esto, porque está distrayendo la atención, no solamente de la ciudadanía, sino de quienes tienen la responsabilidad de conducir los destinos del país en las distintas funciones, tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo. ❖