Costa sobre libertad de Hinostroza: “¿Si de acá se fugó, por qué no de allá?”

Este jueves, la justicia española le dio libertad provisional al exjuez César Hinostroza, quien afronta un proceso de extradición por los delitos cometidos con la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. No obstante, el congresista Gino Costa consideró que la decisión en favor del exmagistrado puede darle la posibilidad de volver a fugar, en esta ocación del país ibérico.

A través de su cuenta en Twitter, el parlamentario de Bancada Liberal señaló que debe agilizar el proceso de extradición para evitar otro incidente de fuga.

“Extraña decisión de justicia española de otorgar libertad provisional al prófugo César Hinostroza Pariachi, por supuestamente no existir peligro de fuga”, indicó Gino Costa.

“¿Si de acá se fugó, por qué no de allá? Para que esto no ocurra, urge acelerar el tramite de extradición”, añadió el legislador.

