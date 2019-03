Odebrecht: PPC decide abrir investigación a Horacio Cánepa por presuntos sobornos

El Tribunal de Ética del Partido Popular Cristiano (PPC) decidió abrir investigación contra Horacio Cánepa, uno de los árbitros acusado de haber fallado a favor de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de coimas. Cánepa Torres ha sido citado para que de sus descargos este 12 de marzo.

La directiva del PPC tomó la decisión de investigar a Horacio Cánepa el pasado 5 de marzo. Esta medida se da luego de las recientes revelaciones obtenidas por el Equipo Especial Lava Jato. La resolución del PPC señala que su militante habría tenido "un comportamiento inapropiado".

Horacio Cánepa, exsecretario de relaciones internacionales del PPC, habría recibido entre 10 mil y 15 mil dólares para la campaña del 2006 y 200 mil dólares para el 2010.

Al respecto, Lourdes Flores manifestó que Horacio Cánepa sí recibió dinero de parte de Odebrecht, pero no ingresó al PPC. “Sabía que Horacio estaba financiando eso (las encuestas). El error que reconozco es que debimos incorporar eso como una donación de Cánepa. El dinero no entró al PPC. Horacio lo gestionó, lo recibió, lo gastó y no se declaró”, dijo a Flores Nano a Cuarto Poder.

Horacio Cánepa participó como árbitro en 19 procesos que interpuso Odebrecht contra el Estado peruano, de los cuales, votó a favor de la empresa en 16 ocasiones, lo cual significó laudos favorables por 500 millones de soles para la constructora brasileña.