“García ya ha usado antes mecanismos de presión”

Sergio Tejada, el excongresista que presidió la Megacomisión que investigó a Alan García, hace un balance de los primeros interrogatorios en Brasil por el caso Odebrecht. Recuerda que García usó antes mecanismos para lograr que testigos cambien su versión, lo que no ocurrirá con los colaboradores del caso Lava Jato.

¿cuál es su balance de la primera semana de interrogatorios en Curitiba, Brasil?

Esta primera etapa, con la suscripción del acuerdo, ha sido muy importante. Había algunas investigaciones periodísticas que dieron cuenta de una serie de prácticas que se vienen confirmando. Estos son testimonios válidos para un proceso judicial. Se ha ratificado que en la conferencia de Alan García hubo un contrato simulado, también el aporte a Ollanta Humala y ha aparecido, como un nuevo dato que no conocíamos, el aporte a Lourdes Flores. Se hablaba de los 20 millones para la Interoceánica y resultaron ser 45 millones (en sobornos). Todavía hay un testimonio clave y muchos esperan que hable Barata.

Los abogados de varios involucrados indican que debe probarse que el dinero destinado llegó y fue usado para fines ilícitos.

Parece que esa va a ser la estrategia en algunos casos, también lo he estado escuchando, porque ya hay testimonios de que el dinero salió de la caja 2. Hay maneras de probar que ese dinero estuvo destinado, porque están los sistemas informáticos encriptados que serán entregados, pero como muchas veces era dinero en efectivo, todavía hay una argumentación por parte de los investigados de que ellos no lo recibieron. Algunos dicen que (el dinero) se quedó en Barata. Ahí tendrá que haber un buen trabajo de corroboración.

Lourdes Flores dice que no sabía nada y que fue Horacio Cánepa quien gestionó todo, ¿le creemos?

Ese tema de Cánepa es bien importante, porque ha sido un árbitro que ha perjudicado enormemente al Perú. Lo que ahora sabemos es que era sumamente cercano a Lourdes Flores.

En el caso de Alan García, ¿cuál cree que será el siguiente paso de su defensa?

Viene señalando aspectos formales de la investigación, que si no se le citó, que si no se le entregó documentación, que se preguntó sobre aspectos que él no tenía conocimiento...

Dice que se estaría vulnerando el debido proceso...

Exacto, creo que va a ir por ahí porque fue exactamente lo que hizo en la Megacomisión. Recordemos que salió de la sesión de la Megacomisión y aseguró que no se defendería con amparos ni llantos: al mes presentó primero una opinión consultiva a la Defensoría del Pueblo, con eso fue a un juzgado y solicitó que se anule todo. Después de un proceso larguísimo terminó ganando.

Ahora, ¿ve alguna diferencia con investigaciones anteriores?

En este caso hay una diferencia, hay un acuerdo de colaboración suscrito con Brasil y hay colaboradores que no van a poder retractarse y creo que García ha usado en el pasado mecanismos de presión para que las personas cambien su testimonio. A nosotros nos pasó con una persona que fue voluntariamente a acercarse a la Megacomisión, este señor apodado ‘Brasil’, que brindó un testimonio sobre cómo se manejaban los narcoindultos y de la noche a la mañana se desdijo y pasó a la clandestinidad. Este es un mecanismo para hacer cambiar a la gente de testimonio, pero no van a poder con los funcionarios de Odebrecht.

Por este tipo de cosas Keiko Fujimori está presa preventivamente, por cosas como obstrucción a la justicia.

Mira el caso García, ¿acaso no hay obstrucción o entorpecimiento de la justicia, si se quiso asilar en Uruguay? Quiso evadir todo el proceso, ahora está cuestionando aspectos formales que para mí apuntan a presentar una acción de amparo. Militantes suyos incluso denunciaron penalmente al fiscal Domingo Pérez. ❖