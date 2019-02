Empresaria entregó a fiscalía pruebas de coimas a Héctor Becerril

La empresaria Mirtha Gonzales Yep entregó a la Fiscalía de Crimen Organizado evidencia documental que compromete al congresista fujimorista Héctor Becerril Rodríguez y a sus hermanos Antonio y Wilfredo Becerril, con el pago de sobornos a cambio de la entrega direccionada de la construcción de la Planta de Trasferencia de Residuos Sólidos de Chiclayo, valorizada en 11 millones de soles.

Facturas, correos y vouchers de depósitos a cuentas conectadas con los hermanos Becerril Rodríguez fueron puestas a disposición del fiscal de Crimen Organizado de Chiclayo, Juan Carrasco Millones, por parte de Mirtha ‘China’ Gonzales Yep, quien ha decidido colaborar con las autoridades con la finalidad de conseguir una posible sentencia por terminación anticipada.

Como representante de la empresa colombiana Constructora CRD, Mirtha Gonzales reconoció haber pagado sobornos a Héctor Becerril por un monto cercano a los 200 mil soles y que lo hizo por intermedio de sus hermanos Wilfredo y Antonio Becerril.

Mediante dicho desembolso, los hermanos Becerril garantizaban a Mirtha Gonzales que el exalcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel le asignaría la obra de 11 millones de soles sin licitación ni concurso público, lo que efectivamente sucedió.

La ‘China’ Gonzales también confesó que entre marzo y abril del 2018, Wilfredo Becerril le exigió remodelar la casa de su hermano, el legislador fujimorista Héctor Becerril, a cambio de no anularle el contrato a la empresa Constructora CRD con el municipio chiclayano.

Fuentes cercanas del Ministerio Público indicaron que, debido a su colaboración, la fiscalía y la empresaria Mirtha Gonzales, contra la que pesa una orden de arresto provisional, negocian una probable terminación anticipada.

Las fuentes de la Fiscalía de Crimen Organizado de Chiclayo también informaron que el 15 de marzo hará entrega al despacho de la fiscal de La Nación, Zoraida Ávalos, un informe con el pedido formal de investigación preliminar al congresista fujimorista Héctor Becerril.

Toda la estructura

Como respuesta a la denuncia de Mirtha Gonzales, el congresista Héctor Becerril, en conferencia de prensa, afirmó que no ha tenido ninguna participación en la obra del municipio de Chiclayo, por lo que las acusaciones en su contra son falsas.

“Respecto a la compra del material (de construcción) que se me imputa, quiero decir que en marzo y abril del 2018 comienzo a gestionar un préstamo bancario, y como demoraban, como ocurre en todas las familias, mi hermano se ofreció a hacerme un préstamo de 70 mil soles. Solicité a la Cooperativa San Isidro un préstamo de 100 mil soles, me lo dieron y le devolví el préstamo a mi hermano. Al pedirle la boleta de la compra me enteré que había una factura a nombre de la empresa Casco Construction, de la señora Mirtha Gonzales. Inmediatamente pedí a mi hermano que recogiera ese material (de construcción) porque yo no tengo ningún trato con la señora Mirtha Gonzales”, refirió el congresista.

Consultado sobre el tema, el fiscal Juan Carrasco señaló que la investigación que dirige sobre ‘Los Temerarios del Crimen’, ha detectado que los nexos de los implicados, entre ellos Héctor Becerril, van más allá de lo imaginado.

“En el caso de ‘Los Temerarios del Crimen’ hemos encontrado una estructura que opera a todo nivel, que no es exclusividad de Chiclayo sino que viene desde el Poder Ejecutivo, los ministerios y el Congreso. Cada uno saca su tajada. Afortunadamente, aquí en Chiclayo se investiga y se captura a las máximas autoridades, pero en otras regiones nadie investiga. Falta un trabajo integral porque el tema de la corrupción no va a acabar si no se ataca arriba. Solo cambian los autores”, explicó el fiscal Carrasco.

La Fiscalía especializada de Crimen Organizado se dedica a acopiar evidencia sobre la presunta implicación de los congresistas Javier Velásquez, Clemente Flores, Mercedes Aráoz y Carlos Bruce, con la organización que lideraba el exalcalde de Chiclayo David Cornejo.

Procurador anticorrupción en Chiclayo para asumir el caso

- El procurador anticorrupción, Amado Enco, viajó a Chiclayo para ponerse al tanto del caso de Héctor Becerril. Se entrevistó con el fiscal Juan Carrasco Millones para conocer los detalles de la denuncia de la empresaria Mirtha Gonzales.

- Enco también ha recabado información sobre las reparaciones civiles que se impusieron a dos sentenciados por el caso de Los Temerarios del Crimen, Antonio Becerril Rodríguez, hermano del congresista fujimorista, y del exregidor Boris Bartra Grosso.

- La empresa que representaba Gonzales, la colombiana Constructora CRD, desapareció del país. Sus funcionarios regresaron a su país en diciembre pasado.