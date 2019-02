Fuerza Popular insiste en blindar a Donayre y evita que vaya a prisión

Los congresistas del fujimorismo se esmeran en negar que blindan a cuestionados personajes y menos que protejan a políticos que tienen deudas pendientes ante la justicia. Sin embargo, ayer mostraron todo lo contrario.

Los fujimoristas, con sus votos, y a pedido del vocero de Fuerza Popular (FP), Carlos Tubino, evitaron que se vote el caso del sentenciado por corrupción Edwin Donayre, de Alianza para el Progreso.

La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria tenía en agenda poner al voto si se admitía o no a trámite el pedido de retirar la protección congresal de Donayre, la cual impide que vaya a prisión y cumpla una sentencia por más de cinco años por el caso del "gasolinazo".

Sin embargo, la bancada de Keiko Fujimori evitó que este caso se analice y, más bien, se impuso con sus votos a que no se vote hasta que la Comisión de Constitución emita una opinión consultiva sobre la necesidad de que la sentencia de Donayre se ejecute o se espere que se ratifique el fallo.

Los fujimoristas Carlos Tubino, Francisco Villavicencio, Marco Miyashiro y María Melgarejo votaron a favor de no votar el caso de Donayre e insistieron en que Constitución debe pronunciarse.

Incluso, en esa cerrada defensa la fujimorista María Melgarejo se enredó en sus palabras e intentó invocar al debido proceso, cuando en realidad lo que se pide es analizar el levantamiento de inmunidad de un congresista.

Edmundo del Águila (Acción Popular) y Alberto Quintanilla (Nuevo Perú) votaron en contra del blindaje a Donayre y lamentaron que no se quiera, una vez más, poner al voto este caso.

El fujimorismo también logró que no se ponga fecha límite para que la Comisión de Constitución, que preside la fujimorista Rosa Bartra, se pronuncie sobre el caso de Donayre.

La presidenta de la comisión, Luciana León, recordó que hace dos meses se pidió que el grupo que dirige Bartra se pronuncie sobre este caso, pero aún no lo ha hecho.

“En esta comisión se ha actuado sin blindar a nadie y eso es lo que hemos hecho hoy, a pesar de que muchas personas inventan cosas diciendo algo que al final no es cierto. Nosotros estamos actuando con corrección y no con prepotencia”, declaró al respecto Carlos Tubino, tratando de justificarse.

Imposible blindarlo

Ayer también la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria aprobó por unanimidad recomendar al Pleno retirar la protección congresal del fujimorista Moisés Mamani. El parlamentario es requerido por la justicia por la denuncia por tocamientos indebidos a una aeromoza de Latam.

Mamani envió una carta a dicha comisión y la presidenta de este grupo, Luciana León, dio lectura de ella, pero no fue aceptada porque ya se contaba con un informe técnico.

Mamani –quien en un video hace alarde de la mano con la que tocó a la mujer que lo denunció– se queja en su misiva y denuncia que no se ha respetado el debido proceso y que es ilegal.

"Salvo que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, haga una sesión extraordinaria tendremos que esperar a una nueva legislatura para que se vote el caso Mamani en el Pleno, afirmó por su parte Luciana León.

En tanto, el fujimorista Carlos Tubino insistió en que jamás han blindado a nadie.

Según León, opinión de la Comisión de Constitución no es vinculante

- La presidenta de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad parlamentaria, Luciana León, lamentó que se haya bloqueado el análisis del caso Donayre y afirmó que no es vinculante el pronunciamiento de la Comisión de Constitución que exigen en el fujimorismo.

- “No es necesario esperar una opinión porque no es vinculante, no es obligatorio, no es necesario que esperemos", afirmó León.

- En tanto, Carlos Tubino reconoció que la opinión de Constitución no es vinculante en el caso Donayre.

- Edwin Donayre dijo que si el Congreso le levantan su inmunidad, no solo rodará su cabeza, sino la de otros también.

- El pronunciamiento de Constitución debe ponerse al voto en la comisión que preside Luciana León.