García Belaunde: FP no quiere adaptarse a nueva realidad y “reacciona con pataletas”

Pese a que Fuerza Popular busca querer continuar con una imposición, fallida, en el Congreso, el congresista Víctor Andrés García Belaunde sostuvo que la bancada naranja se niega reconocer la derrota, por lo que viene haciendo “pataletas”.

En entrevista con Canal N, el parlamentario de Acción Popular consideró que también se debe evitar que los pleitos de bancadas se vuelva un problema en Parlamento.

“Lo cierto es que perdieron esa mayoría y tienen que adaptarse a una nueva realidad, pero no quieren hacerlo lamentablemente y por eso reaccionan con estas pataletas”, expresó Víctor García Belaunde.

Pese a que consideró que la consideración de nuevas bancadas debe realizarse al final del periodo legislativo, el congresista acciopopulista explicó que la recomposición del Consejo Directivo sucedió a raíz de la conformación de tres agrupaciones y de que Fuerza Popular “ha ido perdiendo uno a uno sus miembros y, por lo tanto, dejó de ser mayoría”.

Asimsimo, García Belaunde indicó que, dada las discusiones hechas por Fuerza Popular, “hay que tratar de evitar que pleitos internos de una bancada se convierta en un problema de parlamento”.

La salida de congresistas en FP ocasionó perder la mayoría absoluta. No obstante, desde la bancada naranja intentaron, en un primer momento, que no se reconozcan a Bancada Liberal, Cambio 21 y Unidos por la República. Posteriormente insistieron que no se realice una nueva distribución en la comisiones ni en el Consejo Directivo.