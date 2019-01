Confesiones de un aportante fujimorista: “Jorge (Yoshiyama) era mi interacción directa con Keiko”

El empresario peruano Juan Carlos Luna se encargó de despejar cualquier duda sobre quién era la persona en el partido fujimorista que se encargó de los fondos de financiamiento de la campaña presidencial 2016: la propia Keiko Sofía Fujimori. Luna tuvo acceso irrestricto al cogollo de la lideresa debido a su estrecha amistad con Jorge Yoshiyama Sasaki, quien ha confesado al fiscal José Domingo Pérez que actuó como reclutador de falsos aportantes a solicitud de su tío Jaime Yoshiyama Tanaka.

Conforme ha avanzado el caso, los nombres y apellido de Juan Carlos Luna se repetían, por lo que el empresario radicado en Dallas, Texas, decidió relatar a las autoridades la versión del papel que le correspondió en la trama en la que se introdujo por simpatías hacia Keiko Fujimori, pero también por su vínculo amical con Jorge Yoshiyama Sasaki, a quien se refiere solamente como Jorge Javier.

Luna relató que sostuvo un revelador encuentro con Keiko Fujimori, su esposo Mark Vito Villanella y su amigo Jorge Yoshiyama Sasaki, cuando la entonces candidata presidencial llegó a Dallas poco antes de dictar una conferencia en la Utah Valley University, el jueves 16 de abril del 2015.

“Sí, fue en la quincena de abril. Ese viaje la señora Keiko hizo (el itinerario) Lima-Dallas-Utah, donde fue invitada por una universidad y dio una conferencia”, recordó a La República: “Yo salí a cenar con ella, con su esposo Mark y Jorge Javier (Yoshiyama). (...) En la mañana organicé el desayuno con uno de los donantes de LVF Liberty Institute (organismo que fundó en el estado de Delaware). Posteriormente, a la hora del almuerzo, nos volvimos a reunir para mostrarle un sistema informático y en la noche tuvimos un evento en el Tower Club. En esa quincena de abril estuve de guía”.

PLATA ES PLATA

Fue en esa ocasión que, en un encuentro frente a frente con Keiko Fujimori, ella le confesó que su prioridad era el dinero para el financiamiento de la campaña, que incluso le solicitó un préstamo por intermedio de Jorge Sasaki y que luego el dinero, sin su consentimiento, fue declarado por Fuerza Popular ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) como un aporte de Juan Carlos Luna.

“Me limito a la conversación que tuve con ella, tomando un café, cuando le pregunté y lo cito casi textual: ‘Keiko, ¿qué necesitas para salir electa?’. Yo esperaba que me dijera: ‘Apoyo en el plan de gobierno’, o que le proponga candidatos para la lista congresal, etc. Y su respuesta fue: ‘Dinero’. La verdad que a mí me sorprendió porque el aporte más débil que le puedes hacer a un proyecto es dinero. Los otros sí son aportes que tienen consistencia. Otro detalle importante fue cuando Jorge Javier, por encargo de Keiko, me pidió un préstamo de 40 mil dólares durante la visita a Dallas. Entonces me da la impresión que ella estaba al tanto (del dinero)”, narró a La República el empresario Luna.

En esa línea, un incidente clave fue que cuando se presentó a la oficina desde donde Keiko Fujimori dirigía la campaña de 2016, en la calle Bucaré, Monterrico, a Luna le entregaron un sobre con 65 mil dólares para que hiciera un falso aporte. Pero devolvió el dinero al hombre que era su contacto directo con la candidata presidencial del fujimorismo.

“¿Por qué devolvió los 65 mil dólares a Jorge Yoshiyama Sasaki y no a tesorería de Fuerza Popular?”, le preguntamos a Juan Carlos Luna.

“Porque Jorge Javier (Yoshiyama) era mi interacción directa con Keiko (Fujimori)”, contestó Luna, quien se encuentra en la condición de imputado, en el caso de falsos aportes que investiga el fiscal José Domingo Pérez.

“Usted ha indicado que le prestó 40 mil dólares a Keiko Fujimori y que luego ese dinero apareció como aporte de campaña. ¿Ese monto apareció a nombre de quién?”, interrogamos.

“Quiero precisar que Jorge Javier (Yoshiyama) me pidió (ese dinero) por encargo de Keiko. Ese aporte apareció como un aporte mío, a mi nombre. Yo no lo observé porque de acuerdo al Código Civil, en el artículo 186º, se habla del mandato sin representación. Entonces, para mí era válido que en mi representación apareciera ese aporte ahí.

“¿Le reclamó a Jorge Yoshiyama por colocar como aporte su préstamo?”, insistimos a Luna.

“La verdad no le di importancia. Lo importante era que me devolvieran el dinero”, contestó.

TORPES Y CRIMINALES

Los 40 mil dólares declarados por Fuerza Popular fueron declarados a la ONPE en dos partes: el 24 de diciembre del 2015 y el 13 de enero del 2016. Los 65 mil dólares que Luna declaró como aportes de distintas personas radicadas en Estados Unidos los declaró a nombre de LVF Liberty Institute, el 29 de diciembre del 2015. Luna dice que ese es dinero limpio, a diferencia de los falsos aportes atribuidos a su amigo Jorge Yoshiyama.

“Usted ha mencionado que está decepcionado de su amigo Jorge Yoshiyama ‘por movimientos sospechosos de dinero’ en la campaña. ¿Qué es lo que vio exactamente?”, le preguntamos al empresario.

“No lo podría precisar. Quizá fue más que nada intuición”, arguyó Luna.

“¿El dinero que aportó LVF Liberty Institute es 100% recaudación en Estados Unidos? ¿De cuántas personas estamos hablando?”, insistimos en preguntar.

“El dinero de (LVF) Liberty Institute fue recaudado en Estados Unidos en la cuenta que tiene en el Bank of America. No puedo dar más detalles porque me lo prohíben las leyes americanas desde un punto de vista penal o civil, pero aproximadamente son entre 15 o 20 personas.

“¿Cuál fue su reacción cuando Jorge Yoshiyama declaró que se hizo aportes falsos con una red de amigos con el dinero que le dio su tío Jaime Yoshiyama? Le recordamos que Jorge Yoshiyama declaró a la Fiscalía que su tío le dio 800 mil dólares en efectivo para la campaña presidencial de Keiko Fujimori. ¿Qué tiene que decir al respecto?”.

“Sorpresa por el monto. Es un secreto a voces entre las tesorerías de los partidos políticos que haya este tipo de aportes simulados, o aportes fantasmas, como dicen en la prensa, pero el monto sí me llamó la atención. Conociendo cómo se manejan los aportes en partidos políticos, en Perú, en Estados Unidos o en Pekín, no me sorprendió que alguien, inclusive como Jorge Javier (Yoshiyama), hubiera podido hacer eso. Lo que me sorprendió fue el monto y la manera tan amateur como se hizo. Principalmente, a través de este señor (Giancarlo) Bertini (Vivanco, detenido en Italia) con un mensajero. Eso me sorprendió mucho”, contestó.

“¿Todo lo que usted vio de los manejos de Fuerza Popular coincide con la hipótesis del fiscal José Domingo Pérez?”, le indicamos.

“Yo entiendo perfectamente el enfoque que viene desarrollando la Fiscalía, es similar al que se hizo en Brasil con Odebrecht. Lo que no entiendo es cómo se ha llegado a una obstrucción de la justicia por parte de Fuerza Popular. No cabe en mi cabeza que personas que han sido mencionadas hayan ido a tratar de comprar testigos. Mi perspectiva es que Fuerza Popular lo manejó de una manera muy torpe.

“¿De manera torpe o criminal?”, le pedimos que precise.

“Los criminales son torpes, ¿no? Dejémoslo ahí”, concluyó Juan Carlos Luna.❧

datos

VUELOS. El movimiento migratorio de Keiko Fujimori y Jorge Yoshiyama Sasaki volaron a Estados Unidos en las fechas en las que Juan Carlos Luna asegura que se reunió en la localidad de Dallas.

PRENSA. La publicación oficial de la Utah Valley University (UVU) confirma que Keiko Fujimori ofreció una presentación en el claustro el jueves 16 de abril de 2015, ocasión en la que defendió el gobierno de su padre Alberto Fujimori. En esa ocasión, los estudiantes le recordaron que este cumplía prisión por crímenes y corrupción.

“Nunca escuché hablar de él (Rassmuss) hasta que lo reveló Jaime Yoshiyama”.

Juan Carlos Luna le ha asegurado al fiscal José Domingo Pérez que colaborará con las investigaciones. Luna ha declarado tanto sobre la campaña 2011 como de la del 2016.

“No hay nadie más interesado que yo en que esto esté concluido, y que mi nombre, mi honor y mi trayectoria profesional no sean manchados por estos hechos”, dijo.

Cuando Jorge Yoshiyama Sasaki declaró que su tío Jaime Yoshiyama Tanaka le dio 800 mil dólares para depositarlos como falsos aportes, este declaró que el dinero era una contribución del fallecido empresario Juan Rassmuss Echecopar. Preguntamos a Juan Carlos Luna, que estuvo cerca de Jorge Yoshiyama, si conocía a este personaje. “No, nunca escuché hablar de él (Rassmuss) hasta que lo reveló el ingeniero Jaime Yoshiyama”.

