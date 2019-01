Cinco personas participaron en la fuga de César Hinostroza

La fuga del exjuez César Hinostroza Pariachi fue el resultado de un proceso de coordinación en el que participaron otras cinco personas. La extrabajadora de Migraciones Yhenifferd Bustamante Moretti confesó ante el Ministerio Público que, además de ella, intervino una compañera de trabajo, el abogado Percy Coaguila y otras dos personas en proceso de identificación.

En el expediente N° 1669-2018, que obra en la Fiscalía de Tumbes, la exinspectora Bustamante Moretti revela que el 6 de octubre del 2018 recibió la llamada de su compañera de trabajo Enma Quevedo, quien le solicitó una reunión en un horario fuera de labores.

A la cita también llegó un hombre de aproximadamente 35 años identificado como “Ernesto”, quien le dijo a Yhenifferd que una persona quería salir del país.

“Ernesto” propuso a la exinspectora una reunión con la persona a la que iban a ayudar. En ese momento, Enma Quevedo, su compañera de trabajo, informó que la cita se concretaría en una vivienda que se ubica en las inmediaciones del cementerio de Zarumilla.

Tras coordinar vía telefónica, “Ernesto” les indicó que en los exteriores de la vivienda se encontrarían con un hombre identificado como “Emilio”, quien sería el dueño de la casa que cobijó al hoy prófugo César Hinostroza.

La reunión

Yhenifferd Bustamante, Enma Quevedo y “Ernesto” se trasladan hasta el lugar e ingresan a la vivienda, donde se encuentran con César Hinostroza y su abogado Percy Coaguila Pita.

Según el testimonio de Yhenifferd Bustamante, el exjuez informó a los presentes que había viajado hasta Tumbes porque el 6 de octubre a las 00:00 horas las alarmas de Migraciones se desactivarían. Alegó, además, que las investigaciones iniciadas en su contra estaban atrasadas, por lo cual no se presentaría ningún problema.

En la conversación interviene “Ernesto”, quien coordina un monto de 50 mil dólares, sin embargo, lo interrumpe Hinostroza Pariachi afirmando que no tenía esa cantidad. Indicó que solo podía pagar 10 mil dólares.

Este monto acordado fue entregado por el abogado Percy Coaguila a “Ernesto”, después de unas horas, para que sea repartido entre Quevedo y Yhenifferd Bustamante.

Los roles

En la confesión, Bustamante declara que Quevedo es la encargada de realizar los cronogramas del grupo de trabajo.

No obstante, según información que es pública, la función de armar los grupos le corresponde a Yojani Rujel Sullón, esposa del congresista fujimorista Juan Yuyes, quien se desempeñaba como supervisora de Migraciones.

Durante la reunión también se acuerda que la hora indicada para que Hinostroza Pariachi fugue del país sería al promediar las 3:00 de la mañana del 7 de octubre del 2018. El investigado tenía que ir con ropa oscura y sin lentes, para no ser reconocido.

La fuga

La reunión culminó con el intercambio de números. Al promediar las 8:00 de la noche, Yhenifferd Bustamante llegó al Centro Binacional de Atención de Frontera (Cebaf) por el lado peruano.

Ella recibió la indicación de la esposa del congresista fujimorista, Yojani Rujel Sullón, para que se traslade al Cebaf de Ecuador con otros dos compañeros de trabajo.

Dos horas después, el jefe de Migraciones en Tumbes, César Herbozo, dispone que los grupos de trabajo que armó Yojani Rujel se desarticulen.

Al promediar las 03:30 de la madrugada recibió la llamada de “Ernesto”, donde le informa que en 15 minutos el suspendido juez llegaría al Cebaf de Ecuador. La operación de la fuga se concretó salvo por un detalle: todo quedó registrado en imágenes de video que dan origen a la investigación.

Según verificó La República, Enma Quevedo cobró su sueldo de Migraciones hasta diciembre. En enero fue separada y tiene un proceso disciplinario de destitución. Este diario acudió a su vivienda para conocer su versión, sin obtener respuesta.

Soborno habría sido dividido entre cuatro personas

- Según información alcanzada al Ministerio Púbico, el soborno de los diez dólares que pagó César Hinostroza, a través de su abogado Percy Coaguila, habría sido repartido entre cuatro personas que contribuyeron con la salida ilegal.

- La misma investigada Yhenifferd Bustamante confesó haber recibido la suma de US$ 3.500 e, incluso, detalló ante las autoridades que el monto lo destinó para el pago de deudas pendientes con entidades financieras.

- En tanto, su compañera Enma Quevedo habría recibido US$ 3.000. El ciudadano de nombre "Ernesto" se habría quedado también con la suma de US$ 3.000, mientras que a Emilio Salazar, en cuya vivienda se concertó el escape, le habrían entregado US$ 500.