Del Castillo sobre audio de jefe de la OCMA con Hinostroza: "Todo el mundo pide favores"

La República reveló un audio en donde el jefe de la OCMA, Vicente Walde, le solicitaba un favor al prófugo ex juez César Hinostroza Pariachi, quien se encuentra recluido en un penal de España. Sin embargo, pese al conflicto de intereses que genera solicitar el favorecimiento para una empleada del Poder Judicial, el congresista del Apra, Jorge Del Castillo, lo ve como un hecho normal.

"Evidentemente no es una buena conversación, pero tampoco es inusual que vocales de la Corte Suprema [...] entre ellos hablen estas cosas. Favores, todo el mundo pide favores. Yo no creo que haya que descalificar sin escuchar a una persona. Ya la prensa condenó a esta persona y yo no estoy de acuerdo con eso", dijo en declaraciones a la prensa.

Como se sabe, en este audio al que tuvo acceso este medio de comunicación, Vicente Walde le pide a César Hinostroza apoyarlo para que la trabajadora Yeri de la Cruz sea promovida como relatora de la Sala Penal Transitoria, un puesto clave en dicho tribunal.

Por este motivo, el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, declaró ante la prensa que el magistrado Walde Jáuregui no sería el más idóneo para permanecer en el cargo de jefe de la OCMA, teniendo en cuenta que -precisamente- esta dependencia se encargará de investigar a los jueces vinculados a la red que encabezaba Hinostroza. Jorge del Castillo, más que cuestionar a Walde, criticó a Vicente Zeballos.

"No me parece que el ministro de Justicia debiera dar una calificación de ese tipo, porque el Poder Judicial es independiente. Hay que respetar la autonomía de las instituciones. Walde es un magistrado de larga trayectoria, respetable, y esta opinión ha venido porque él opinó por una prisión domiciliaria [para Fujimori]. Como él opina, se le va todo el mundo encima", sostuvo.

Cabe destacar que Vicente Walde, hace algunos días, declaró que el reo Alberto Fujimori debería tener una prisión domiciliaria por el estado de salud en el que se encuentra. Eso, pese a que el mismo Poder Judicial determinó la inaplicación de su indulto.