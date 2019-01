Costa pide reemplazar al jefe de la OCMA tras audio con Hinostroza

El vocero de la Bancada Liberal, Gino Costa, se pronunció por el audio que protagoniza el jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Vicente Walde, con el exjuez supremo César Hinostroza.

A través de Twitter, el legislador señaló que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia debería decidir apartar del cargo al vocal. De acuerdo a la grabación que difundió La República, Walde Jaúregui pide “apoyo” a Hinostroza para una designación laboral.

“Sería saludable que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia reemplazara al jefe de la OCMA, quien debe estar más allá de cualquier sospecha de ser un ‘hermanito’ más”, manifestó.

Sería saludable que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia reemplazara al Jefe de la OCMA, quien debe estar más allá de cualquier sospecha de ser un “hermanito” más.#NoALaImpunidad#NoMásHermanitosEnElPoderJudicial — Gino Costa 🇵🇪 (@CostaGino) 25 de enero de 2019

Precisamente este viernes, la Sala Plena se reunió para evaluar el referido audio. José Lecaros, presidente del Poder Judicial, adelantó por la tarde que no pueden suspender o destituir al magistrado hasta que entre en funciones la Junta Nacional de Justicia.

En este marco invocó al Congreso a aprobar pronto el proyecto de ley orgánica que pone en ejecución esta instancia, que reemplaza al desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

En la grabación que publicó este diario, Walde le señala a Hinostroza en una parte del diálogo: “Ya la vez pasada te pedí un apoyo para la señora Yeri de la Cruz”. La conversación corresponde al 23 de marzo del 2018.

En su defensa, el jefe de la OCMA descartó cualquier acto irregular en la conversación. “Es posible que el doctor Hinostroza haya estado reestructurando su Sala, entonces los empleados tienen temor de quedarse sin contrato y piden ellos mismos o algún compañero que los recomienden. Eso no es nada extraño, no hay nada doloso, no veo nada mafioso e ilegal en esa conversación”, señaló.