José Lecaros: Sala Plena evalúa audio del jefe de la OCMA con Hinostroza

El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, indicó que desde las 2:30 p.m., la Sala Plena de la Corte Suprema revisará la situación del titular de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Vicente Walde. No obstante, aseguró que no lo pueden suspender o destituir, dado que no hay un organismo que evalúe ese requerimiento hasta que se apruebe la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia.

En conferencia de prensa, Lecaros Cornejo sostuvo que esta sala “no tiene facultades para separar a ningún juez de ninguna instancia del cargo que tiene”, aunque señaló que el caso lo puede revisar el Comité de Ética del Poder Judicial.

José Lecaros también indicó que una posible suspensión o destitución de Vicente Walde no es viable, “porque esa es la atribución exclusiva, tratándose de jueces supremos, del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que está desactivada”.

Por ello, declaró que “es urgente que el Congreso apruebe el proyecto de ley de la Junta Nacional de Justicia, por que tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público” estamos atados de manos en cuanto a posibles conductas de jueces supremos o de otra categoría”.

La situación es complicada en la OCMA, luego que este diario difundiera una conversación entre Vicente Walde y el exjuez César Hinostroza en la que el primero pidió “apoyo” para poner a Yeri de la Cruz en relatoría.

Sin embargo, dado que está desactivado el CNM y el proyecto de ley de la Junta Nacional de Justicia sigue retrasado en la comisión de Constitución, no se puede aplicar una fuerte sanción al jefe de la OCMA.