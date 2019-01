Jefe de la OCMA pide “apoyo” a César Hinostroza en nuevo audio

Un nuevo audio al que tuvo acceso La República tiene como protagonista al actual jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Vicente Walde, y el exjuez supremo César Hinostroza Pariachi.

El diálogo tuvo lugar el 23 de marzo del 2018. Este se analiza en el marco de las pesquisas que la fiscalía realiza a la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ que Hinostroza encabezó, según la tesis del Ministerio Público.

En la corta grabación se oye al titular de la OCMA, institución que vela por la transparencia y honestidad de los jueces y fiscales, solicitar al entonces juez supremo un “apoyo” para designar como relatora a una empleada de la Corte Suprema.

Del diálogo también se deduce que no era la primera vez que se hizo este pedido. “Ya la vez pasada te pedí un apoyo para la señora Yeri de la Cruz”, dice en el audio Vicente Walde a César Hinostroza.

El pasado 18 de diciembre, el vocal Walde Jaúregui fue designado por la Sala Plena de la Corte Suprema como titular de la OCMA, en reemplazo de Ana María Aranda.

En este marco, La República se comunicó con el magistrado aludido para recoger sus descargos. Manifestó que no recuerda la conversación sostenida con Hinostroza ni a la tercera persona que se menciona; sin embargo, apuntó que si se realizó la comunicación es posible que lo haya realizado para recomendar a la trabajadora.

“Es posible que el doctor Hinostroza haya estado reestructurando su Sala, entonces los empleados tienen temor de quedarse sin contrato y piden ellos mismos o algún compañero que los recomienden. Eso no es nada extraño, no hay nada doloso, no veo nada mafioso e ilegal en esa conversación”, expresó.

Transcripción del audio

César Hinostroza: Aló

Vicente Walde: César

César Hinostroza: ¿Qué dice, Vicentico?

Vicente Walde: Que tal mi querido hermano, como te va, oye, hermano, ya la vez pasada te pedí un apoyo para la señora Yeri de la Cruz, ahora ella dice, a ver si le das la posibilidad que vaya a relatoría.

César Hinostroza: Ya, este, ahorita no estoy hermano, será ya el lunes, porque estoy yendo temprano fuera de Lima.

Vicente Walde: Ah, no estas acá, ya, ya, el lunes entonces, ya.

César Hinostroza: Sí, sí, no, sí estoy acá, pero he salido a almorzar

Vicente Walde: jajajaja. Ya, listo, ya

César Hinostroza: En la tarde sino que venga, a partir de las cuatro ¿ya?

Vicente Walde: A partir de las cuatro que te vea

César Hinostroza: Sino ya el lunes ¿ya?

Vicente Walde: ya, ya, listo. Un abrazo, ya

César Hinostroza: Gracias, gracias

Vicente Walde: Chau, hermano. Chau, Chau... En la tarde te espera...