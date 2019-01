Congresistas de Fuerza Popular abandonaron Pleno del Congreso [EN VIVO]

Actualización

12:08 De Fuerza Popular solo queda Lourdes Alcorta, Miguel Castro y Glider Ushñahua.

12:06 Congresista FA Wilbert Rozas alega un oscurantismo del fujiaprismo en el caso de Pedro Chávarry.

12:00 El segundo vicepresidente del Congreso, Segundo Tapia, en su condición de congresista FP, actúa contra el presidente del Parlamento Daniel Salaverry.

11:56 Daniel Salaverry no le extendió palabra a Alejandra Aramayo, por lo que ella abandonó el Pleno.

11:50 Richard Arce acusa a Fuerza Popular de boicotear la Junta de Portavoces y el Pleno.

11:44 Congresistas de Fuerza Popular se fueron del Pleno del Congreso mientras hablaba Tania Pariona de Nuevo Perú.

[EN VIVO] Congreso: legislador Carlos Tubino y grupo de fujimoristas se retira del hemiciclo ► https://t.co/oYIW8cxAGV pic.twitter.com/Dd3eZxRzPs — Canal N (@canalN_) 7 de enero de 2019

11:43 Congresista FP Cecilia Chacón le recuerda a Daniel Salaverry que lo pusieron en el cargo, por lo que debería representarlos.

11:36 Disturbios en el Pleno del Congreso. Incluso, la fujimorista Nelly Cuadros llamó "traidor" al presidente del Congreso, Daniel Salaverry.

#AHORA Fuerza Popular sigue en actitud virulenta y exige que @AlbertoBelaunde se retracte. Entre gritos la evangélica Nelly Cuadros llama traidor a @dsalaverryv por no hacerles caso en su reclamo.

Vía @larepublica_pe pic.twitter.com/9Gpoyu3u6F — Carlos Aguilar Ávila (@aguilarcarlos7) 7 de enero de 2019

11:32 Alberto de Belaunde arremete contra Fuerza Popular por presunta alianza con Pedro Chávarry.

#URGENTE @AlbertoBelaunde incendia la pradera fujimorista. Bancada Fuerza Popular reacciona virulentamente porque De Belaunde afirma que existe una pacto de impunidad entre el fujimorismo y Chávarry. De Belaunde se niega a retractarse ante pedido del fujimorismo

@larepublica_pe pic.twitter.com/ChXl4rXHF3 — Carlos Aguilar Ávila (@aguilarcarlos7) 7 de enero de 2019

11:28 La congresista Luz Salgado intenta defender a su bancada negando cualquier boicot de Fuerza Popular en la Junta de Portavoces, pese a anuncio previo de su no asistencia.

Luz Salgado, recordada por su video con Vladimiro Montesinos, niega que Fuerza Popular haga boicot a la Junta de Portavoces.

Vía @larepublica_pe pic.twitter.com/Y2PAQ5fbIy — Carlos Aguilar Ávila (@aguilarcarlos7) 7 de enero de 2019

Desde las 11 a.m. se está realizando el Pleno del Congreso, en medio de diferencias debido a que no se tratará el debate sobre el proyecto de ley de la declaratoria de emergencia del Ministerio Público. No obstante, posiblemente se pediría priorizar las denuncias constitucionales a Pedro Chávarry.

La propuesta legislativa estaba pendiente de exoneración en la Junta de Portavoces, así como de los otros puntos de la agenda.

No obstante, en la reunión no asistieron los voceros de Fuerza Popular ni del Apra, por lo que hubo falta de quórum, dilatando la posibilidad del debate de la iniciativa presentada por el presidente Martín Vizcarra que tenía como objetivo suspender la Junta de Fiscales Supremos hasta su nueva conformación, hecha por la Junta Nacional de Justicia.

El PL es revisado en la comisión de Constitución y de Justicia, aunque se pidió su exoneración dada la importancia del asunto; incluso, el mandatario había anunciado que si había retrasos para el debate de esta propuesta, se iba a recurrir a la cuestión de confianza.

Desde el fujimorismo han señalado que la norma es inconstitucional. No obstante, su falta junto a la ausencia aprista en la Junta de Portavoces ha perjudicado toda la agenda del Pleno, condicionada a pedidos de exoneración.

Sin embargo, se podría pedir que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales priorice las seis denuncias que hay contra Pedro Chávarry y que no han sido revisadas en el subgrupo.

En el Pleno, el congresista de Nuevo Perú, Richard Arce, también solicitaría la renuncia del fujimorista César Segura como presidente de la subcomisión.