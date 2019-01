Fuerza Popular no pedirá priorizar caso Chávarry en Junta de Portavoces

El obstinado presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura, aseguró que su postura no ha cambiado y las denuncias que lleguen a su grupo de trabajo serán revisadas en orden cronológico. En ese caso, su bancada Fuerza Popular, lo ha respaldado.

Carlos Tubino, vocero de la bancada fujimorista, afirmó en declaraciones a la prensa que no solicitará a la Junta de Portavoces priorizar las denuncias en contra del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, pese a que -por la coyuntura complicada en el Ministerio Público- es de suma urgencia.

"Yo no lo voy a pedir porque hay que ser respetuosos del reglamento del Congreso. Tenemos que esperar. Acá no estamos en un cuartel [...] y no puedo dar órdenes cuando el reglamento del Congreso dice claramente que cada comisión es autónoma", señaló el parlamentario.

En ese sentido, sostuvo que en caso otros grupos parlamentarios hagan esta solicitud, se verá si es que llegan a los votos suficientes para que con dicha solicitud se resuelvan las denuncias constitucionales contra Pedro Chávarry, no necesariamente por orden cronológico.

Cabe destacar que, durante la Junta de Fiscales Supremos, Pedro Chávarry dijo que después de que "arregle asuntos en el Congreso" tomaría una decisión. Sin embargo, el Congreso sigue sin debatir las cuatro denuncias constitucionales en su contra.

Como otro de los puntos referentes al trabajo legislativo, Carlos Tubino señaló que espera que se convoque a una sesión del Consejo Directivo antes del pleno programado para las 11 a.m. del lunes 7 de enero, para tratar la creación de nuevas bancadas en el Parlamento.

"Hay parlamentarios que seguramente han dejado sus bancadas políticas por disidencia, pero que se haga a través de un trámite. Las cosas correctas. No podemos avalar el transfuguismo", sostuvo.