Chávarry ofende al Perú y remueve a fiscales Vela y Pérez del caso Lava Jato

"El fiscal de la Nación dará un pronunciamiento de carácter informativo, no habrá rueda de preguntas", advirtió el presentador a los periodistas que fueron convocados sorpresivamente a una conferencia de prensa que empezó cuarenta minutos después de la hora señalada y en medio de gran presencia de personal de seguridad.

En la sala principal del Ministerio Público, en la avenida Abancay, Pedro Chávarry empezó a leer lo que tenía que decir. Trató de explicar las razones por las que destituyó a los fiscales Rafael Vela Barba y José Pérez Gómez reemplazándolos por el fiscal Superior Frank Almanza y el fiscal provincial Marcial Páucar, quienes solo hicieron acto de presencia y se mantuvieron estáticos.

Dijo que a través de los medios de comunicación se expuso una serie de hechos que atentan contra el principio de la jerarquía funcional del Ministerio Público y que también se ha vulnerado el principio a la reserva de la investigación.

Sus excusas

Chávarry insistió en que el fiscal provincial integrante del grupo especial de fiscales José Domingo Pérez Gómez cuestionó su designación como fiscal de la Nación en entrevistas que dio a diferentes medios de comunicación. Lo cual, según dijo, afecta no solo a su persona sino a la autonomía del Ministerio Público.

"Con tal proceder, ha logrado que diversos sectores de la sociedad y hasta titulares de poderes del Estado descalifiquen al titular de la Fiscalía de la Nación e incluso pretendan interferir en la conducción de la institución que se encuentra a mi cargo", fue su interpretación.

Luego manifestó que ante esta "conducta" solicitó un informe al fiscal superior Rafael Vela sobre el "proceder" del fiscal José Domingo Pérez, sin que hasta la fecha haya tenido respuesta.

También indicó que hizo reiterativos pedidos de informes a la coordinación del equipo especial de fiscales sobre el estado de las investigaciones a su cargo y que tuvo respuestas incompletas.

A Chávarry no le gustó que sus pedidos hayan sido considerados por Vela como actos de hostilización.

"La solicitud de información que formula el despacho de la Fiscalía de la Nación tiene por fin conocer el avance de las investigaciones, y no una investigación detallada para cuestionar o evaluar el fondo de las mismas, puesto que eso es responsabilidad de los propios fiscales", fue la justificación que dio a su proceder. Incluso se definió como un respetuoso de las atribuciones que da la ley a los fiscales en todos los niveles.

A esto añadió que información que rodea a los casos vienen siendo propalada por los medios de comunicación, lo cual –según él– no garantiza la reserva de la investigación, a efectos de no vulnerar los derechos fundamentales previstos en la Constitución.

Seguidamente, alegó que esto evidencia falta de rigurosidad en el cumplimiento de las funciones de las coordinaciones del equipo especial y del fiscal provincial José Domingo Pérez, "quien viene haciendo una sobreexposición mediática de un determinado caso a su cargo emitiendo su opinión personal frente al caso que lo ocupa, lo que vulnera la objetividad".

Dicho esto, Pedro Chávarry dijo que para darle atención oportuna a todas las causas, tomó la decisión de dejar sin efecto la designación del fiscal superior coordinador del equipo especial Rafael Vela Barba y del fiscal provincial José Pérez Gómez y designar en esos cargos al fiscal superior Frank Almanza Altamirano como coordinador superior del equipo especial de fiscales, así como al fiscal provincial Marcial Páucar.

En su opinión, todos los fiscales están preparados para asumir retos complejos y que la lucha contra la corrupción y la criminalidad será implacable. Sin embargo, se retiró de la gran sala sin permitir ninguna pregunta de los periodistas.

La decisión de Chávarry generó la reacción inmediata de la población. Mucha gente se trasladó de la plaza San Martín a la sede de la Fiscalía, en la Av. Abancay, donde manifestaron su apoyo a los fiscales destituidos a eso de las 10 p.m.

A esa hora, el fiscal Pablo Sánchez y la fiscal suprema Zoraida Ávalos pidieron a Chávarry desistir de la destitución de los fiscales. Media hora más tarde, el fiscal Pérez llegó a su oficina para disponer su lacrado a fin de cuidar lo investigado. Todo en vísperas de Año Nuevo.

Por la tarde, las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro sí fueron ratificadas

Terminó la incertidumbre en el Callao. Las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro, quienes investigan a la organización criminal 'Los Cuellos Blancos del Puerto', fueron ratificadas por Pedro Chávarry.

El expediente también reafirma en sus cargos a las fiscales adjuntas Giovana Morales Rivalles, Flor de María Erazo, Rosario García Delgado y Noemí Bazán Reyes. Con esta disposición, los letrados permanecerán en sus pesquisas hasta finales del 2019.

Luego de trascender el documento, el fiscal coordinador en criminalidad organizada, Jorge Chávez Cotrina, respaldó que Gonzalo Chávarry haya prolongado las funciones de Sánchez y Castro.

"La designación hace prolongar su labor dándoles la confianza porque hacen bien su trabajo", dijo a Canal N.

Sin embargo, consideró preocupante que el titular del Ministerio Público aún no haya revisado la consolidación de 50 fiscales de crimen organizado a nivel nacional.

"Falta la ratificación de fiscales de Ventanilla, la designación con nombre propio del pool de fiscales de crimen organizado. Es lo que más me preocupa. Tengo operativos en provincia y los fiscales tienen que seguir trabajando y no podrán firmar si es que no son ratificados", expresó a Andina.

Como se recuerda, las fiscales Sánchez y Castro destaparon la red de corrupción de 'Los Cuellos Blancos' a través de interceptaciones telefónicas en esta región, que llegaron a involucrar al extitular de la Corte del Callao Walter Ríos y al exjuez supremo César Hinostroza, quien está preso en España a la espera de su extradición.

Luego, los audios de estas intervenciones fueron revelados a través de la prensa, conociéndose así los tratos ocultos entre jueces, exmagistrados del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y el fiscal Chávarry.

La semana pasada, Chávarry derivó al extitular del MP Pablo Sánchez el informe en su contra elaborado hace cuatro meses por la fiscal Castro, quien lo acusa de pertenecer a 'Los Cuellos Blancos'.

Ahora es el exfiscal de la Nación el encargado de investigarlo. ❧

“Expreso mi preocupación por la remoción de los fiscales Rafael Vela y José Pérez del caso #LavaJato. Por su impacto y relevancia, la decisión de la Fiscalía debe ofrecer una justificación pública”.

Paulo Abrao, secretario de la CIDH

“Con la decisión del fiscal Chávarry peligra la firma del acuerdo con la compañía Odebrecht que estábamos por firmar el 11 de enero en Brasil dentro del marco de la colaboración eficaz”.

Jorge Ramírez, procurador del caso Lava Jato

“Chávarry le devuelve el favor a quienes lo blindan en el Congreso. Keiko y Alan quieren impedir que llegue toda la información de Brasil y evadir la justicia. No lo permitiremos”.

Verónika Mendoza, dirigente Nuevo Perú