Apristas denuncian a fiscal de Lava Jato por presunto plagio

Los abogados apristas Patricia Tubilla y Ricardo Yturbe presentaron una denuncia penal contra el fiscal José Domingo Pérez, que investiga a Alan García y Keiko Fujimori en el caso Odebrecht, por presunto plagio en su tesis de maestría. La denuncia fue planteada a la coordinadora de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios la tarde del último miércoles 26.

"Acudo a usted a fin de interponer denuncia penal contra José Domingo Pérez Gómez y los que resulten responsables por la comisión de los delitos contra derechos de autor (...) en la modalidad de plagio agravado previsto y sancionado en el artículo 220 del Código Penal", dice el documento.

El citado artículo establece privación de libertad de cuatro a ocho años a quien cometa plagio cuando este sea "funcionario o servidor público".

El plagio está definido, en el mismo Código Penal, como difundir una obra "como propia, en todo o en parte, copiándola o reproduciéndola textualmente, o tratando de disimular la copia mediante ciertas alteraciones, atribuyéndose o atribuyendo a otro, la autoría o titularidad ajena".

La denuncia alega que el fiscal Pérez también cometió falsedad ideológica, es decir, insertar o hacer insertar "en instrumento público, declaraciones falsas (...) si de su uso puede resultar algún perjuicio". La pena va de tres a seis de años de privación de libertad.

Tubilla es una vehemente aprista, afiliada al partido desde el 2005, pero activa mucho antes en las Juventudes Apristas (JAP). Estudió Derecho en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y empezó a trabajar en el estudio Molero Abogados, del exdirigente aprista Carlos Molero.

Ahora es asistente en la Octava Fiscalía Penal del Callao, en el despacho de la fiscal Jacqueline Pérez.

En noviembre último, esta fiscal dejó de ser coordinadora de las fiscalías penales chalacas por orden del fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarry, luego de pedir apartar a fiscales involucrados en el caso de "Los Cuellos Blancos".

Fuentes cercanas al despacho de la fiscal Pérez apuntan a una posible infiltración.

La fiscal no le habría renovado contrato, pero instancias superiores de la Fiscalía le habrían ofrecido a Tubilla reubicarla.

Según la Ley Orgánica del Ministerio Público, los miembros de esta entidad no pueden "defender como abogado o prestar asesoramiento de cualquier naturaleza, pública o privadamente". "Cuando tuvieren que litigar en causa propia que no tuviese relación alguna con su función, otorgarán poder", dice la norma. Contactada por La República, Tubilla se comprometió a volverse a comunicar pero, al cierre de esta nota, no lo hizo.

EL CANDIDATO

Yturbe, también antiguo militante y exdirigente del partido de la estrella, ha sido candidato aprista al Parlamento Andino en el 2016 (cuando Alan García volvió a tentar la presidencia)y a la alcaldía del distrito limeño de Lince este año.

Contactado por La República, dijo que solo Tubilla respondería por la denuncia a Pérez. Tubilla, Yturbe y varios apristas han expresado su respaldo a García y se han plegado a las críticas contra el fiscal Pérez, las últimas referidas al presunto plagio en su tesis de maestría. ❧