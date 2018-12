Resumen 2018: Las 10 frases más destacadas de los políticos [GALERÍA]

El 2018 quedará marcado por los diferentes acontecimientos políticos que provocó la renuncia de un presidente de la República, grandes destapes de corrupción, la caída de la mayoría en el Congreso; entre otros. Sin embargo, también hubieron frases destacadas. En la siguiente nota repasa las 10 declaraciones más comentadas.

1.- Pedro Pablo Kuczynski (21 de marzo)

El expresidente grabó un mensaje a la nación anunciando su renuncia al cargo. "Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la Presidencia de la República. No quiero ser un escollo para que nuestra nación en encuentre la senda de la unidad y la armonía que tanto necesita y que a mí me negaron”,señaló.

2.- Kenji Fujimori (7 de junio)

Tras ser destituido del Congreso, Kenji Fujimori le envió un mensaje a su hermana Keiko, a quien responsabilizó por lo que habían hecho con él. ""Quiero dirigirme a mi hermana Keiko y decirte felicitaciones, aquí tienes mi cabeza en bandeja", dijo el menor de los Fujmori.

3.- Manuel Velarde (25 de setiembre)

Durante un debate televisivo, Manuel Velarde y Luis Castañeda Pardo debatieron sobre sus propuestas a la MML. Cuando le preguntaron a Velarde sobre su plan concreto contra la corrupción, este dijo: "“Voy a investigar a tu papá, eso es algo concreto que voy hacer”.

4.- Alberto Fujimori (4 de octubre)

Luego que el Poder Judicial anulara el indulto a Alberto Fujimori, el exdictador se grabó en un video que fue muy comentado. "Quiero pedirle al presidente de la República y a los miembros del Poder Judicial una sola cosa: por favor no me maten (…) Si regreso a prisión, mi corazón no lo va a soportar (porque) está demasiado débil para volver a pasar por lo mismo".

5.- Leyla Chihuan (25 de octubre)

"Estoy Chihuan", es una de las frases más comentadas del año y nace de una entrevista dada por la congresista de Fuerza Popular Leyla Chihuan, quien aseguró que: "“Yo tengo lo que tengo desde antes de entrar al Congreso [...] Para el ritmo de vida que llevo, no me alcanza".

6.- Alan García (15 de noviembre)

El líder aprista perdió los papeles durante una entrevista, esto luego de que el Poder Judicial le ordenara impedimento de salida del país por presuntos actos de corrupción ligados a Odebrecht y que Uruguay le negara el asilo diplomático. La frase que quedó grabado de Alan García fue: "“Demuéstrenlo pues, imbéciles. Demuéstrenlo”.

7.- Mark Vito (21 de noviembre)

El esposo de Keiko Fujimori protagonizó un comentado momento mientras se realizaba una audiencia que evaluaba su responsabilidad en el caso cócteles. Mark Vito expresó: “Si estoy aquí por amar, que me den cadena perpetua”.

8.- Daniel Urresti (9 de diciembre)

Tras conocerse los resultados del referéndum y que la reforma que prohíbe la reelección de congresistas haya sido aprobada por la población, Daniel Urresti no perdió la oportunidad para referirse al congresista del Apra Mauricio Mulder: "“Adiós Mulder, te llevaremos a vivir a una chacra", escribió en su Twitter.

9.- Martín Vizcarra (18 de diciembre)

El mandatario Martín Vizcarra respaldó la continuidad del equipo Especial Lava Jato que está conformada por Rafael Vela, José Domingo Pérez, entre otros. “Damos el pleno respaldo del Ejecutivo, respetando la independencia de poderes, a que los fiscales a cargo de las investigaciones permanezcan en el cargo hasta que concluyan las mismas porque debemos fortalecer la lucha contra la corrupción", dijo a la prensa.

10.- Daniel Salaverry (21 de diciembre)

Durante la última sesión del Consejo directivo del Congreso, hubo un altercado entre Daniel Salaverry y Luz Salgado. El presidente del Congreso le pidió a la fujimorista que guarde la compostura y que no confunda los escenarios del debate. "“Aquí no estamos en el local del partido y usted no actúa como secretaria general”