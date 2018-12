Tres fragmentos navideños

T.S. Eliot

Cultivo de árboles de Navidad

(1927)

Hay varias actitudes frente a la Navidad,

Algunas podemos ignorarlas: las sociales,

Las apáticas, las de patente comercialismo,

Las rudas (cantinas abiertas hasta altas horas),|

Y las infantiles – que no son las del niño

Para quien la vela es una estrella,

Y el dorado ángel que abre sus alas

En la punta del árbol,

No es solo un decorado, sino un ángel.

Elizabeth Bishop

En la pescadería

(1979)

Azulinos, asociándose a sus sombras,

Un millón de árboles de Navidad espera

De pie la Navidad. El agua parece suspendida

Sobre las redondeadas piedras grises

Y azul-gris. Lo he visto una y otra vez

El mismo mar, el mismo,

Meciéndose con levedad e indiferencia

Sobre las piedras,

Heladamente libre sobre las piedras,

Sobre las piedras, y luego sobre el mundo.

Ange Mlinko

Lo último

(2009)

Envolviendo una caja demasiado grande

(una cafetera),

No logro encontrar un trozo de papel

De buen tamaño.

Empiezo a juntar trocitos

Con cinta adhesiva (ah – quitinosa)

Y las junturas parecen partes repetidas*

De un caparazón.

Un azul piloto resplandece. Hemocianina –

Una sangre basada en cobre, no en hierro

Mientras el caldo de algo provenzal

Canta desde la olla, un poco tomatudo,

Pequeño estigma (no estambre)

De crocus sativus

Bajo la Estrella

De Belén.

(versiones de Mirko Lauer)