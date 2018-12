Extraña chamba

La comisión de constitución que preside Rosa Bartra viene arrastrando los pies en una serie de proyectos claves. ¿Son parlamentarios ociosos? Por lo menos en este caso no, puesto que al parecer para ellos se trata de no avanzar, y en cierto modo están en su derecho. Tanto los que no permiten el avance como los que no quiere patalear.

¿Cuándo trabajan realmente los congresistas? Trabajan más cuando hay publicidad disponible (pues ellos son su propia publicidad estatal), o cuando hay una defensa de intereses específicos. Aunque hay que reconocer que detrás de algunos proyectos hay larguísimas horas de estudio y cavilación. Un trabajo que por lo general muy pocos reconocen.

¿Qué tiene que hacer un congresista? Es casi seguro que una parte sustantiva no tiene la cosa clara cuando llega, y entre ellos hay algunos que no llegan a descubrir nunca en qué consiste el trabajo para el que ha sido elegido, más allá de ser importante y hacer guiños a la localidad que lo eligió.

¿Lo prioritario es hablar, presentar proyectos, o callarse la boca por cinco años? Por suerte hay especialistas en las tres cosas, e incluso algunas más, como inventar negocios dentro del local del Congreso, o incluso dentro de la propia oficina. Como tajarle el sueldo a los empleados.

Jaime Yoshiyama la tenía clara cuando planteó poco debate y mucho trabajo de comisiones, una forma de mantener al mínimo la protesta en el hemiciclo. Pero nadie aportó presupuesto para esa forma tan moderna de legislar, que supone formar equipos más versados que el propio congresista, y todo quedó sin pena ni gloria.

Todas estas son reflexiones a vuelapluma ahora que Martín Vizcarra le está imponiendo un ritmo algo más acelerado al Congreso. ¿Queremos realmente que se apuren? ¿O preferimos un trabajo cuidadoso? ¿Hay la posibilidad de un término medio? ¿Qué podría explicar Bartra sobre este tema? Ella que tiró tanta interesada pichana en la comisión Lava Jato.

Para quienes desean que los congresistas trabajen más, la no reelección ha destruido ese sueño. Pero a la vista de los resultados, quizás lo mejor es que algunos de ellos no trabajen tanto, o incluso nunca. Pero Bartra sí debería entregar pronto alguna respuesta sobre lo que se le pide.